La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily di stampo nostrano, nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, in merito alla puntata che sarà trasmessa lunedì 26 dicembre svelano che le commesse dell'atelier esprimeranno i loro giudizi sui cartelloni pubblicitari affissi in città. Lo spot ritrarrà Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) con un abito disegnato da Maria Puglisi (Chiara Russo).

Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), invece, scoprirà chi sta frequentando Roberto Landi (Filippo Scarafia), nel frattempo Don Saverio (Andrea Lolli) sarà ignaro che Clara Boscolo (Elvira Camarrone) abbia iniziato a gareggiare in bicicletta. Marcello Barbieri (Pietro Masotti), infine, vorrà soffiare un ghiotto affare al commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), mentre Matilde inizierà a lasciarsi andare con Vittorio.

Le Veneri esprimeranno la loro opinione sulla campagna promozionale

Gli spoiler della soap opera italiana per la puntata di lunedì 26 dicembre evidenziano che, sui cartelloni pubblicitari di Milano, sarà affisso lo spot promozionale che ritrarrà Matilde come modella mentre indossa un vestito disegnato da Maria.

Le commesse del Paradiso non potranno che esprimere la loro opinione a riguardo. Vittorio, intanto, scoprirà il partner di Roberto.

Vito organizzerà una sorpresa per Maria

Le trame della soap per il 26 dicembre anticipano che, dopo non essere potuto essere presente al loro appuntamento, Vito Lamantia (Elia Tedesco) deciderà di organizzare una sorpresa per Maria al fine di farsi perdonare dalla sarta di Partanna.

Clara, successivamente, preferirà omettere al parroco di quartiere di aver iniziato a gareggiare in bicicletta.

Matilde inizierà a lasciarsi andare con Vittorio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 per l'episodio che sarà trasmesso lunedì 26 dicembre su Rai 1 raccontano che Marcello sarà voglioso di perseguire due obiettivi su tutti.

In primo luogo far contenta la sua mentore, ovvero la contessa Adelaide (Vanessa Gravina), in secondo luogo Marcello vuole riconquistare l'ex fidanzata Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena).

Pe riuscire in tale doppio intento, il socio di Salvatore Amato (Emanuel Caserio) avrà in mente di soffiare un succulento progetto da sotto il naso del commendatore Umberto.

Matilde, intanto, si convincerà che è arrivato il momento di giocare a carte scoperte con Vittorio e, a tal proposito, la donna inizierà a lasciarsi andare col proprietario dell'atelier meneghino.