L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato dal 19 al 23 dicembre 2022 con nuove attesissime puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che tra Marcello e Ludovica ci sarà spazio per un confronto che, tuttavia, lascerà l'amaro in bocca al giovane Barbieri.

Spazio anche alle vicende di Vito che, in questi nuovi episodi si ritroverà nei guai dopo alcune scoperte fatte da Armando, intenzionato a scoprire la verità sul conto del ragazzo.

Marcello rifiutato da Ludovica: anticipazioni Il Paradiso 19-23 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 nella settimana 19-23 dicembre 2022, rivelano che Marcello dopo aver ritrovato la sua ex Ludovica a Milano, non avrà alcuna intenzione di lasciarsela scappare.

Approfittando così di un momento in cui non sarà presente Ferdinando Torrebruna, il giovane Barbieri si farà avanti con la ragazza e confesserà apertamente i suoi sentimenti.

In tal modo, quindi, Marcello rivelerà a Ludovica che non l'ha mai dimenticata e che tutt'oggi sente di provare dei sentimenti nei suoi confronti.

Marcello non si arrende con l'ex: anticipazioni Il Paradiso 19-23 dicembre

Peccato, però, che il ragazzo si troverà a dover fare i conti con un sonoro no: Ludovica rifiuterà l'ex fidanzato, infatti, la giovane non ha alcuna intenzione di tornare indietro sui suoi passi e quindi considera finita la sua relazione con Marcello.

Tuttavia, l'ex barista, non avrà intenzione di arrendersi facilmente: il suo scopo, infatti, sarà quello di riconquistare Ludovica e, in cuor suo, sente che prima o poi riuscirà ad avere la meglio.

Spazio poi alle vicende di Adelaide che, in queste puntate della soap opera, inizierà ad indagare sul legame speciale che si è venuto a creare tra Vittorio e Matilde: la contessa vuole vederci chiaro e così metterà sotto torchio la sua socia in affari.

Vito messo nei guai: anticipazioni Il Paradiso 19-23 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 23 dicembre rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Vito.

Il giovane contabile del grande magazzino si ritroverà nei guai, dal momento che Armando inizierà ad indagare sul suo conto.

Il capo-magazziniere farà delle scoperte sul conto di Vito che non lo renderanno affatto tranquillo, motivo per il quale deciderà di vederci chiaro e di scoprire come stanno realmente le cose.

Occhi puntati anche su Gemma che, in questi nuovi episodi, consiglierà a sua mamma di avere un atteggiamento maggiormente clemente nei confronti del suo promesso sposo Ezio.

E, alla fine, la donna deciderà di seguire il consiglio della figlia, tanto da iniziare a cambiare atteggiamento nei confronti dell'uomo e accettare anche la sua collaborazione con Gloria.

Veronica cambia idea su Ezio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

In questo modo, quindi, Veronica lascerà libero Ezio di poter portare avanti il suo sogno di mettersi in proprio grazie all'aiuto economico di Gloria, ignara del fatto che tra i genitori di Stefania ci sia stato un momento di tenerezza e passione.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Veronica chiederà ad Ezio di tornare a casa e riprendere in mano le redini della loro vita coniugale. Una proposta che verrà accettata dall'uomo e, di conseguenza, riporterà il sereno in famiglia.

Tuttavia, Gloria non potrà essere felice al 100% di questa situazione ma, per il momento, non potrà fare nulla se non accettare l'evolversi della situazione e questo ritorno di fiamma a tutti gli effetti tra il suo ex marito e la mamma di Gemma. Le cose cambieranno in corso d'opera? Lo scopriremo nelle prossime puntate di questa settima stagione.