La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato di stampo nostrano, nato da un'idea di Giannandrea Pecorelli, in merito alle puntate da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre evidenziano che Marcello sarà fermamente convinto di riuscire a riconquistare Ludovica. Il cameriere, quindi, aspetterà che Ferdinando non ci sia per confessare all'ex fidanzata di amarla ancora, ma dovrà fare i conti con un deciso due di picche da parte della giovane Brancia.

Nonostante il secco rifiuto, il socio di Salvatore non si perderà affatto d'animo, anzi chiederà una mano ad Adelaide per concretizzare un affare di gran portata atto a fargli conquistare l'ambita scalata sociale e, al contempo, impressionare favorevolmente Ludovica. L'attore Fabio Fulco, il quale interpreta nella soap il personaggio di Ferdinando Di Torrebruna, durante una recente intervista ha asserito che seppur l'ex armatore sarà felice perché Ludovica ha ceduto alle sue avance, forse la ragazza pensa ancora a Marcello.

Il triangolo amoroso tra Marcello, Ferdinando e Ludovica

La storyline sentimentale tra Marcello, Ludovica e Ferdinando si era interrotta bruscamente al termine della scorsa stagione de Il Paradiso delle Signore, quando Barbieri aveva deciso di troncare il legame amoroso con la figlia di Flavia perché si sentiva sminuito dall'ingombrante presenza dell'ex armatore.

Poco dopo, però, il gestore della Caffetteria si era reso conto di aver fatto una sciocchezza e, quindi, si era ripromesso di far nuovamente breccia nel cuore della giovane Brancia. Promessa che, come anticipato, Marcello perseguirà nei prossimi episodi della fiction daily di Rai 1.

Fabio Fulco: 'Forse Ludovica non ha mai dimenticato del tutto Marcello'

L'attore partenopeo, intervistato di recente, ha voluto sottolineare come il personaggio di Ferdinando, forse complice anche la vacanza in Grecia, sia un uomo felice da quando Ludovica ha ceduto alle sue avance.

Contentezza che, come ha aggiunto Fulco, sarà mixata a un po' d'insicurezza, in quanto l'ex armatore sarà conscio che la figlia di Flavia potrebbe non aver mai dimenticato del tutto il suo grande amore Marcello.

Per conoscere il proseguo di questo avvincente triangolo amoroso non ci resta che seguire i prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore 7 ma, nel mentre, è possibile avanzare l'ipotesi che la propensione di Barbieri a farsi un nome in società possa impressionare talmente favorevolmente Ludovica che la ragazza decida di dare una nuova chance al suo ex fidanzato.