Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore relativamente agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 19 al 23 dicembre 2022, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 16:05.

Le vicende della settimana saranno principalmente incentrate sul ritorno di Ezio Colombo a casa di Veronica, sulla sofferenza di Irene per la partenza di Stefania, sulla proposta di Vittorio a Matilde e sulla volontà di Marcello di riconquistare Ludovica.

Gloria e Ezio si baciano

Ezio informerà Vittorio che Gloria è la finanziatrice del suo nuovo progetto di lavoro, nel frattempo quest'ultima eviterà di confessare ad Armando che ha baciato il suo ex.

Intanto Don Saverio verrà a sapere che Ezio potrebbe tornare a casa ma che Veronica si è rifiutata di accettarlo.

Più tardi, Colombo andrà a trovare la compagna e le annuncerà di aver deciso di accettare i soldi offertogli da Gloria. Nel frattempo, Gemma scoprirà da Don Saverio che Ezio sarebbe potuto tornare a vivere con loro, ma la madre non ha voluto.

Per questo motivo, la giovane chiederà a Veronica di essere meno dura nei confronti del suo compagno. In seguito, quindi, la donna deciderà di mostrarsi più indulgente nei confronti di Ezio, permettendogli di ritornare a casa. Gloria lo verrà a sapere e dovrà limitarsi ad accettare in silenzio questa novità. Lei ed Ezio, nel frattempo, decideranno di non dare importanza al bacio che si sono scambiati recentemente.

Alfredo consola Irene

Al Paradiso tutti parleranno della partenza di Marco e Stefania. A risentire di più dell'assenza della giovane Colombo sarà Irene, la sua cara amica. Alfredo se ne renderà conto e cercherà in tutti i modi di risollevarle il morale, riuscendoci: la ragazza rimarrà molto colpita dall'atteggiamento del collega e si sentirà molto lusingata dalle sue attenzioni.

Una sera, rifacendo il letto di Stefania, troverà una sua lettera contenente un biglietto aereo per lei per l'America. Felice del ritrovamento, Irene deciderà quindi di reagire alla sofferenza all'assenza dell'amica e di cercare una nuova coinquilina.

Nel frattempo Matilde si renderà conto che Vittorio non ha più la fede al dito.

Intanto Marcello si convincerà di potersi riavvicinare a Ludovica e si dichiarerà alla donna, ricevendo un rifiuto. Nonostante ciò, lui non desisterà dalla volontà di riconquistarla.

Matilde accetta la proposta di Vittorio

Vittorio deciderà di contattare una star del cinema come nuova testimonial del Paradiso. Per questo motivo, si recherà insieme a Matilde dall'attrice Elsa Martinelli per proporle di posare per la nuova campagna del loro negozio. Conti scoprirà che l'attrice ingaggiata non è disponibile a registrare il loro spot. A quel punto, Vittorio chiederà a Matilde di posare per le foto del Paradiso: inizialmente la donna si rifiuterà, ma alla fine riuscirà a convincerla, condividendo con lei anche qualcosa di inaspettato.

Adelaide inizierà a chiedersi cosa ci sia fra Matilde e Vittorio e chiederà all'amica spiegazioni. Armando scoprirà qualcosa di sorprendente sul passato di Vito che lo porterà a presentarsi al posto di Maria a un loro appuntamento. A quel punto, l'uomo affronterà Vito e gli chiederà spiegazioni.

Infine Ferdinando sentirà una battuta di Fiorenza Gramini e intuirà che c'è un segreto riguardante Flavia Brancia, la madre di Ludovica.