Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato di stampo tedesco, nato da un'idea di Bea Schmidt, rivelano che Josie si era innamorata a prima vista di Paul, ma quest'ultimo inizialmente non aveva occhi che per Constanze. Ad avvicinare ulteriormente il direttore amministrativo e l'avvocatessa erano stati i consigli dell'uomo che avevano portato Constanze a riconciliarsi con Maja, motivo cardine che nei prossimi episodi porterà i due a scambiarsi un bacio.

Se da un lato Lindbergh vorrà andare a letto con von Thalheim, dall'altro lato la stessa non sarà dello stesso avviso in quanto vorrà procedere con calma in tal senso. André, intanto, dovrà fare i conti col furto di un salame in cucina e, dopo aver intravisto un tizio incappucciato dal fare sospetto, crederà che lo sconosciuto sia in realtà Josie. Il cuoco, infine, accuserà la figlia di Yvonne di essere una ladra, mentre Hildegard difenderà a spada tratta la nuova dipendente dell'hotel.

Paul e Constanze si scambieranno il primo bacio

Josie, giovane cuoca giunta a Bichlheim per fare pratica, si era innamorata a prima vista di Paul ma, almeno inizialmente, aveva dovuto fare i conti con l'interesse di Lindbergh nei riguardi di Constanze, sorellastra di Maja.

Tra l'avvocatessa e il direttore amministrativo non si trattava soltanto di attrazione fisica, bensì i due parevano viaggiare anche cerebralmente sulla stessa lunghezza d'onda. Tanto che von Thalheim aveva chiesto proprio l'aiuto di Paul quando aveva dovuto affrontare delle beghe familiari. In quell'occasione, grazie alle dritte di Lindbergh, Constanze era riuscita a far pace con Maja dopo tanti anni.

Nei prossimi episodi di Tempesta d'amore, la ritrovata armonia tra le sorellastre farà sì che Constanze e Paul si avvicinino sempre più, sino a scambiarsi il loro primo bacio. A quel punto, l'ex fitness trainer vorrà passare allo step successivo ma l'avvocatessa rifiuterà, in quanto gli farà presente di desiderare che la loro relazione prosegua con molta calma.

Mossa che si rivelerà azzeccata per consolidare ancor più il loro rapporto.

Andrè accuserà Josie di aver rubato un salame

Dalle cucine del lussuoso albergo scomparirà un costoso salame e André, scorgendo un tizio incappucciato dal fare sospetto, penserà che dietro l'identità dello stesso si nasconda Josie.

A fronte di ciò, dopo il furto dei gioielli di Hildegard, il cuoco non ci metterà molto ad accusare la figlia di Erik di essere una ladra. Nonostante la consorte di Alfons difenderà strenuamente la giovane ragazza, Konopka esigerà che la stessa gli faccia vedere il contenuto del suo armadietto. Invece del salame scomparso, però, André troverà qualcosa di totalmente inaspettato.