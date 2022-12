Perché è importante

L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore dal 26 al 30 dicembre 2022 sarà caratterizzato dall'arrivo del ciclone Tancredi. Il marito di Matilde metterà piede in città e finirà per mettere in crisi il rapporto tra la donna e Vittorio Conti.

Spazio anche alle vicende di Roberto Landi che, in questi nuovi episodi della soap, uscirà allo scoperto con Mario Oradei.

Cosa è successo nelle puntate precedenti

Le ultime puntate della soap opera hanno visto Vittorio e Matilde al centro dell'attenzione: il feeling tra i due è cresciuto sempre più, al punto che la contessa Adelaide si è resa conto che tra i due c'è qualcosa che va al di là del semplice rapporto professionale.

Roberto, intanto, dopo aver conosciuto Mario ne è rimasto profondamente attratto e tra i due è nato un legame speciale che li ha portati a vivere una relazione al riparo da occhi indiscreti, per evitare problemi.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 26-30 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 26 al 30 dicembre 2022 rivelano che Matilde deciderà di aprire il suo cuore a Vittorio e gli confesserà di provare dei sentimenti nei suoi confronti.

I due si prepareranno così a lasciarsi andare ma, proprio sul più bello, ci sarà l'arrivo inaspettato di Tancredi, marito della donna.

L'uomo tornerà dopo un lungo periodo di assenza e sarà subito protagonista di un acceso scontro verbale con sua moglie.

Lo scopo di Tancredi sarà quello di riconquistare Matilde e, per tale motivo, Vittorio andrà in crisi: l'uomo, infatti, inizierà a temere che la donna possa tornare di nuovo con suo marito.

Occhi puntati anche su Roberto Landi: la sua storia d'amore clandestina con Mario verrà scoperta da Gemma e, come se non bastasse, i due ragazzi si ritroveranno a vivere una situazione di pericolo che li metterà a rischio, proprio per questa loro relazione "clandestina".

I video dai social

In attesa di scoprire come si evolverà la prima storia d'amore omosessuale raccontata ne Il Paradiso delle signore 7, a tenere banco sui social è ancora l'uscita di scena di Marco e Stefania che, con la loro favola d'amore, hanno fatto sognare gli spettatori.

sono stati la mia casa e mi mancheranno tantissimo 🥹🫶🏻



ciao bimbi!

#ilparadisodellesignore pic.twitter.com/fGNeNJVpBt — Marianna (@hopeshunters) December 16, 2022

Le reazioni della rete

In tantissimi, infatti, si augurano che dopo la partenza della coppia possa esserci spazio anche per un rientro in scena nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione.

"Marco e Stefania non possono uscire di scena in questo modo, devono ritornare", ha commentato un fan della soap opera.

"Speriamo di rivederli nel finale de Il Paradiso delle signore 7: potrebbero annunciare le nozze", ha sentenziato un altro utente social della soap.

"Vogliamo il matrimonio di Marco e Stefania", ha scritto ancora qualcun altro sui social.

Tutto quello che devi sapere su Il Paradiso delle signore 7

Il Paradiso delle signore 7 non si ferma per le feste

Quest'anno l'appuntamento con la soap opera non andrà in pausa nel periodo delle feste natalizie. La Rai ha scelto di non sospendere la programmazione, che quindi andrà avanti regolarmente con le nuove puntate anche durante le settimane natalizie.

A fine gennaio terminano le riprese della soap

Entro fine gennaio 2023 termineranno le riprese di questa settima stagione della soap. A svelarlo è stato Emanuel Caserio, rispondendo alle domande di alcuni utenti sui social e rivelando così il periodo in cui smetteranno di lavorare alle puntate inedite di questa fortunata serie.

Il Paradiso 8: si attendono conferme

Intanto si attendono conferme sull'ottava stagione della soap opera. Al momento, infatti, la Rai non si è ancora espressa sul futuro de Il Paradiso delle signore, nonostante il boom di ascolti registrato in questi mesi.