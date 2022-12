Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 12 dicembre in poi, rivelano che ci sarà spazio per un nuovo accesissimo scontro tra Gloria e Veronica.

Le due donne che gravitano nell'orbita di Ezio Colombo si ritroveranno ai ferri corti dopo che, Veronica, comincerà ad avere dei sospetti sul rapporto che sta costruendo con la sua ex moglie (anche se non c'è mai stato l'annullamento del matrimonio) e chiederà all'uomo di fare una scelta importante e radicale.

Ezio diviso tra Gloria e Veronica: anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 12 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che dopo la sosta dovuta ai Mondiali di calcio, si riprenderà il filo del discorso legato alle vicende di Ezio Colombo.

L'uomo ha scelto di licenziarsi dalla ditta Palmieri per esaudire il suo sogno di mettersi in proprio e aprire un'attività tutta sua, che gli permettesse di realizzare il sogno di diventare imprenditore.

Una sfida non facile per Ezio che, proprio nel momento in cui ha scelto di prendere in mano le redini della sua vita professionale, ha scoperto che la banca non poteva farsi il prestito dovuto.

Di conseguenza, il papà di Stefania è ripiombato di nuovo nel pieno sconforto assoluto ma, in suo soccorso è arrivata l'ex Gloria.

Veronica mette alle strette Ezio: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 12 dicembre rivelano che Gloria, essendo una donna particolarmente ricca e avendo a disposizione una ingente quantità di soldi da poter spendere e investire, ha proposto ad Ezio di diventare soci in affari e aprire così la loro attività.

Immediata la reazione di Veronica che, nel momento in cui verrà a scoprire quanto sta accadendo tra i due ex coniugi, non si farà problemi ad intervenire in prima persona.

La donna metterà Ezio alle strette e gli chiederà di fare una scelta: o accetta quei soldi e quindi intraprendere il suo nuovo percorso con Gloria, oppure porta avanti la loro relazione.

Scontro tra Gloria e Veronica: anticipazioni Il Paradiso 7 dal 12 dicembre

Un duro colpo per Colombo che, a quel punto, si ritroverà messo alle strette e non saprà come gestire la situazione. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, a quel punto, interverrà direttamente Gloria la quale deciderà di affrontare in prima persona Veronica.

Quello che doveva essere un confronto tra le due, assumerà una piega del tutto inaspettata, dato che le due donne si ritroveranno ai ferri corti.

Lo scontro tra Gloria e Veronica diventerà inevitabile e, a quel punto, la situazione in casa Colombo diventerà sempre più difficile da gestire.