Le anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 7 svelano che Ferdinando e Ludovica torneranno a essere protagonisti.

Le carte in tavola cambieranno dopo che Ferdinando scoprirà l'inganno di Flavia che, fingendosi malata, gli fece sborsare un'ingente somma di denaro per la sua fantomatica operazione salvavita in America.

Scoperto l'inganno, la storia con Ludovica inizierà a scricchiolare e Marcello potrà avere l'occasione perfetta per inserirsi nella coppia e riconquistare la sua ex fidanzata.

Il paradiso delle signore 7: la storia tra Ludovica e Ferdinando a rischio

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni Il paradiso delle signore raccontano che Marcello riuscirà a spiazzare piacevolmente Ludovica, che lo troverà completamente cambiato.

Marcello si sta facendo spazio nel mondo degli affari e riuscirà addirittura a soffiare un grande affare a Umberto, mettendo in atto uno stratagemma perfetto con l'aiuto di Adelaide.

Il 'nuovo' Marcello e il nervosismo di Ferdinando dopo i sospetti su Flavia che scaricherà su di lei, faranno vacillare Ludovica, che in realtà non ha mai dimenticato Marcello.

Ferdinando potrebbe rovinare Flavia: Il paradiso delle signore

Torrebruna è un uomo buono, ma non potrebbe di certo accettare di essere stato sfruttato economicamente e, ancor peggio, essere stato considerato come il pollo dalle uova d'oro perfetto con Ludovica.

Ci saranno dunque serie conseguenze, qualora Torrebruna venga a capo del mistero su Flavia. Terrà sotto stretta osservazione Fiorenza, custode del grande segreto.

Ma cosa succederà quando Ferdinando scoprirà tutto? Non escludiamo che, oltre a lasciare Ludovica, pretenda il suo denaro, denaro che Flavia non ha perché appena sufficiente a coprire il costo delle quote del Circolo.

Chi sceglie Ludovica ne Il paradiso delle signore? Parla l'attore di Ferdinando

In una sua recente intervista a Nuovo Tv, Fabio Fulco, il volto di Ferdinando Torrebruna, ha parlato della difficile situazione che si creerà tra Ferdinando e Ludovica, conseguente alla scoperta delle bugie di Flavia.

Fulco ha spiegato che Ferdinando ora è felice, al settimo cielo per essere riuscito a far capitolare Ludovica, della quale è rimasto folgorato sin dalla prima volta che l'ha vista, così simile alla compianta moglie da farlo trasalire.

Nonostante ciò, Torrebruna non è così' sicuro che la storia d'amore con Ludovica continui, e non solo a causa della perfida macchinazione di sua madre Flavia. Fabio Fulco ha infatti precisato: ''Ludovica non ha dimenticato del tutto Marcello'', che sappiamo essere il suo grande amore della vita. La scelta della bella Brancia è vicina, vicinissima.