Ritorno con il botto per Il Paradiso delle Signore su Rai 1 dal 12 dicembre. Le anticipazioni della settimana svelano che Vittorio, dopo tantissimo tempo, incontrerà Marta e i due avranno molto da dirsi. Che ci sia un ritorno di fiamma? Nel frattempo Gloria e Veronica andranno allo scontro finale per Ezio, che dovrà prendere una decisione importante sulla sua vita. Una delle due donne resterà inevitabilmente sola. Attenzione anche a Stefania, angosciata per la decisione di Marco di rinunciare al sogno di partire per l'America.

Marco e Stefania addio: Il Paradiso delle Signore anticipazioni 12-16 dicembre

Nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore Stefania e Marco potrebbero partire per sempre e lasciare Milano dopo l'importante proposta di lavoro che ha ricevuto il nipote di Adelaide. I due danno la notizia a Ezio e Gemma, e Matilde pensa subito a come salutarli per bene, organizzando una festa d'addio.

Marcello resta accanto ad Adelaide, distrutta dopo aver saputo del fidanzamento ufficiale tra Flora e Umberto, ma ecco che una novità inaspettata lo coglie di sorpresa.

Veronica fa un passo indietro: Il Paradiso delle Signore puntate 12-16 dicembre

In un primo momento si era ipotizzato che Flora usasse Umberto per avere vantaggi sul lavoro, ma così non è, dato che i due si sono fidanzati ufficialmente e si sposeranno.

Adelaide è a pezzi e l'unica persona che sembra sollevarle l'umore è Marcello.

Veronica mette al corrente la sua famiglia di ciò che è successo con Gloria. Stefania è angosciata per quello che potrebbe succedere alla sua famiglia e così inizia ad avere dubbi sulla sua partenza. Davanti a questo, Zanatta cerca di mettere da parte l'orgoglio, evitando che Stefania rinunci al suo sogno.

Fa così un passo indietro con Ezio.

Marta prega Vittorio di raggiungerla: Il Paradiso delle Signore trame 12-16 dicembre

Ci sarà un colpo di scena nelle nuove puntate di dicembre. Vittorio riceve una telefonata da Marta, che lo prega di raggiungerlo a Parigi: che cosa vuole da lui?

Mentre Conti parte in fretta e furia, amici e famigliari di Stefania e Marco danno una festa di addio per salutarli come si deve, visto che partiranno per l'America molto presto.

Continuando con le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della settimana 12-16 dicembre, Vittorio è di rientro da Parigi. Il suo viaggio per incontrare Marta non è andato come sperava, anzi.

Marta gli ha chiesto l'annullamento del matrimonio, e i due dovranno interagire per discutere la cosa: il ritorno di Marta nella vita di Vittorio sarà davvero per l'ultimo atto del loro rapporto?