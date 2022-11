Continua l'appuntamento con le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:05 e on demand su RaiPlay. Che cosa succede nei prossimi episodi della soap opera? Le anticipazioni si concentrano sulla famiglia Colombo, che dovrà ridimensionare gli equilibri già precari. Ezio dovrà prendere una difficile decisione lavorativa, che lo metterà davanti a una scelta. Veronica, dopo aver assistito a una scena che le gelerà le vene, sceglierà a malincuore di restare da sola. Attenzione invece a Stefania e Marco, perché dopo una proposta inaspettata potrebbero cambiare completamente vita.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Ezio sempre più vicino a Gloria

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Gloria è la custode delle menzogne del consorte dopo che Ezio le ha confidato di non aver detto ancora nulla a Veronica e Gemma in merito al licenziamento dalla ditta Palmieri, e alla stoccata a Umberto.

Sarà però Moreau a invitare Ezio a essere sincero, dopo che ha ricevuto una proposta di lavoro. Tuttavia Colombo non avrà alcuna voglia di continuare a essere dipendente e così avrà un'idea geniale per mettersi in proprio, che ovviamente confiderà solo a Gloria.

Marco e Stefania pronti a cambiare vita

Ci saranno grandi novità nei prossimi episodi della soap. Gli spoiler rivelano che le cose per Marco cambieranno radicalmente.

Il giovane, vessato da Tancredi e Umberto, aveva deciso di lasciare la professione di giornalista, anche se tornerà sui suoi passi, grazie al supporto di Stefania e di Matilde.

Ebbene, Marco riceverà una proposta di lavoro molto importante: se l'accettasse cambierebbe per sempre la sua vita e quella di Stefania.

Non si esclude che Marco e Stefania decidano di voltare pagina e lasciare per sempre la città, per inseguire il loro sogno comune di diventare dei giornalisti di successo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7: Veronica distrutta dal dolore

Continuando con le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Veronica caccia da casa Ezio, nonostante abbia avuto il benestare da parte di Don Severio di poter far tornare il compagno nella loro abitazione.

Come mai? La povera Zanatta vedrà una scena che le gelerà le vene e capirà finalmente che Ezio non potrà mai amarla come Gloria, una triste verità che ha sempre cercato di negare a se stessa.

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì al consueto orario delle 16:05. Tutte le puntate della soap sono disponibili in modalità on demand sul portale gratuito RaiPlay.