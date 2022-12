La storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta ha tenuto banco sui giornali per svariati mesi. Un idillio che aveva fatto sognare i fan della coppia, soprattutto dopo che venne fuori la notizia del possibile matrimonio in arrivo tra i due volti noti dello spettacolo.

Alla fine, però, le cose sono andate diversamente: Diletta ha avuto altre relazioni e, in una recente intervista rilasciata al settimanale "F", la giornalista sportiva ha parlato delle sue relazioni finite male e dei suoi ex fidanzati.

La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta fece sognare i fan

Nel dettaglio, dopo la fine della sua relazione con Can Yaman e quella più recente con il giovane Giacomo Cavalli, la giornalista e volto di punta di Dazn ha voltato pagina assieme a Loris Karius, di professione calciatore.

Diletta sembra aver ritrovato il sorriso e la felicità che cercava da un po' di tempo e, in questa nuova intervista, ha colto la palla al balzo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, parlando delle sue precedenti relazioni sentimentali e quindi dei suoi ex fidanzati.

E, tra questi, spicca proprio il divo turco Can Yaman: i due furono protagonisti di una chiacchieratissima love story che, per un'estate intera, tenne banco sui social e sulle varie riviste di gossip.

Le parole di Diletta Leotta sui suoi ex fidanzati

"Non trovo giuste le critiche sugli uomini che scelgo di avere accanto: a 31 anni voglio sentirmi libera di lanciarmi nelle relazioni che desidero", ha dichiarato la giornalista sportiva.

"Per trovare l'uomo giusto devi fare esperienza, anche sbagliando", ha aggiunto ancora Diletta Leotta parlando delle sue precedenti relazioni finite male.

"È la vita. Mia madre continua a dirmi di stare attenta, ma io non sento nessuno", ha chiosato Diletta.

Intanto, dopo la fine della relazione con Diletta Leotta, Can Yaman non è stato più visto stabilmente in compagnia di una donna.

Le voci di flirt tra Can Yaman e Francesca Chillemi

Diversi i flirt che gli sono stati attribuiti, tra cui quello con la sua collega Francesca Chillemi, che quest'anno ha condiviso con il divo turco il set della fiction Viola come il mare, trasmessa con successo nella fascia serale di Canale 5.

Voci che si sono alimentate nel momento in cui Can e Francesca furono beccati insieme mentre uscivano "camuffati" dallo stesso appartamento anche se, i due diretti interessati, hanno sempre preferito tacere su questi rumor di gossip.

Entrambi, in una serie di interviste rilasciate in occasione del debutto di Viola come il mare in tv, hanno sempre confermato di avere un ottimo rapporto professionale e di stimarsi a vicenda come colleghi, mettendo così a tacere le indiscrezioni sul loro conto.