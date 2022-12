Dopo una pausa di due settimane, Il Paradiso delle Signore tornerà a far compagnia ai suoi fedeli telespettatori con tante novità e nuovi colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 12 a venerdì 16 dicembre su Rai 1 rivelano che Marco di Sant’Erasmo e Stefania Colombo saranno pronti a lasciare l’Italia alla volta dell’America. La loro partenza, però, verrà minata dalla crisi sopraggiunta nella famiglia della giovane Colombo. Gloria Moreau, per portare pace e armonia tra Ezio Colombo e Veronica Zanatta, prenderà una decisione sofferta in merito all’attività dell’uomo.

Nel frattempo Vittorio affronterà Marta Guarnieri a Parigi. Al ritorno il direttore del Paradiso delle Signore e Matilde Frigerio avranno un confronto di natura sentimentale. Adelaide di Sant’Erasmo, intanto, riceverà una lettera che la informa del ritorno di Ludovica Brancia, ma non dirà nulla a Marcello Barbieri.

Il Paradiso Delle Signore, anticipazioni al 16/12: festa d'addio per Stefania e Marco, Marcello organizza una cena per Adelaide

Dopo aver riflettuto a lungo se accettare o no la nuova proposta di lavoro come dipendente, o avviare un’attività in proprio, Ezio farà sapere subito a Vittorio la sua scelta. I telespettatori scopriranno che il padre di Stefania ha optato per la seconda opzione.

Il signor Conti sarà molto felice della sua scelta e gli darà tutto il suo appoggio. Successivamente Ezio aggiornerà Gloria sul fatto che Veronica è andata su tutte le furie quando ha scoperto che la madre di Stefania ha deciso di aiutarlo anche economicamente.

Stefania e Marco comunicheranno alle loro famiglie e ai loro amici che si trasferiranno negli Stati Uniti.

Matilde deciderà così di organizzare una festa per salutarli. Adelaide sarà sempre più distrutta e abbattuta per il fidanzamento ufficiale di Umberto e Flora, e Marcello le organizzerà una cena al Circolo per sollevarle il morale. Vittorio riceverà una chiamata da Marta, la quale lo pregherà di raggiungerla a Parigi per parlare di una questione molto importante.

Il Paradiso Delle Signore spoiler al 16/12: Clara non vuole gareggiare

Veronica nasconderà a Gemma il suo reale stato d’animo, Stefania inizierà ad avere attacchi d’ansia per la sua nuova vita in America. Nel frattempo le Veneri saranno impegnate con i preparativi della festa in onore di Stefania e Marco. Per Alfredo non ci saranno dubbi: Clara è pronta per la gara ciclistica, tuttavia Clara non vorrà gareggiare con la bici. Gloria, rendendosi conto di aver commesso un errore nell’offrire un aiuto finanziario a Ezio, affronterà Veronica, cercando di chiarire la sua posizione. La madre di Gemma, però, non si mostrerà comprensiva, anzi darà di matto. Gemma, dopo aver assistito alla loro discussione, dirà tutto a Stefania.

Il Paradiso Delle Signore puntate 12-16 dicembre: Adelaide a pezzi per il fidanzamento di Umberto e Flora

Adelaide non avrà voglia di presenziare alla serata al Circolo, e Marco e Marcello faranno di tutto per convincerla a godersi la festa in suo onore. Veronica aggiornerà Ezio sulla discussione che ha avuto con la capo commessa Moreau. I due, invece di parlare con razionalità, finiranno per litigare pesantemente. Stefania, sempre più preoccupata per la situazione in casa Colombo, dirà al suo compagno di aver deciso di restare a Milano per cercare di riportare la pace e l’armonia nella sua famiglia.

Clara farà sapere a tutti che non parteciperà alla gara ciclistica. In un momento di confidenza, Gloria dirà ad Armando di sentirsi in colpa per ciò che è successo tra Ezio e Veronica, e per tale motivo ha maturato la decisione di fare un passo indietro nell’affare con il suo ex.

Veronica, dopo aver saputo della decisione di Stefania, proporrà a Ezio una tregua, per permettere alla ragazza di seguire Marco in America. Il direttore del Paradiso delle Signore, intanto, tornerà dal breve viaggio a Parigi. I telespettatori scopriranno che Marta ha chiesto a Vittorio l’annullamento del loro matrimonio.

Il Paradiso delle Signore, trame puntate 12-16 dicembre: torna Ludovica

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7, Stefania confiderà all'amica Irene del perché non vuole più partire in America. Nel frattempo Vittorio, Matilde, Ezio e Veronica escogiteranno un piano per indurre Stefania e Marco a trasferirsi negli Stati Uniti. Armando, intanto, cercherà di convincere la signorina Boscolo a partecipare alla gara ciclistica.

La contessa di Sant’Erasmo, sempre con il cuore a pezzi, si lascerà convincere dalle parole dei suoi cari e deciderà di presentarsi al Circolo a testa alta. Proprio quel giorno riceverà una lettera da parte di Ludovica Brancia, che annuncia il suo ritorno a Milano. Vittorio e Matilde si sfogheranno sulle loro rispettive situazioni sentimentali. Nel frattempo il nipote di Adelaide comunicherà a Stefania di aver rinunciato a Washington per aiutarla a risolvere i suoi problemi di famiglia.

Tra Ezio e Gloria accade qualcosa d’inaspettato nelle prossime puntate de Il Paradiso Delle Signore

Dopo tanti mesi, Marcello e Ludovica si incontreranno per puro caso. Il fratello di Angela verrà a scoprire che Adelaide sapeva del ritorno della giovane Brancia e ci resterà molto male, perché non gli ha detto nulla.

Intanto al Paradiso delle Signore arriveranno i modelli della nuova collezione, ma l’abito disegnato da Maria verrà dato per disperso. Vito si metterà subito all’opera per recuperarlo. Mentre tutti saranno alla festa per salutare Marco e Stefania, Gloria informerà Ezio di aver deciso di fare un passo indietro in merito alla sua attività. L’uomo, però, non la prenderà affatto bene e in un momento di sconforto tra loro due succederà qualcosa di inaspettato.