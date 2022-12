Le anticipazioni di Terra Amara relative alla puntata in onda venerdì 9 dicembre 2022, annunciano la scarcerazione di Demir Yaman. Sarà Fekeli a scagionarlo, visto che troverà il vero assassino di Sait. I colpi di scena non saranno finiti, visto che Demir, quando turberà alla tenuta, avrà uno scontro durissimo con la madre Hunkar, andandosene poi di casa.

Terra amara: Demir non vuole che Gaffur vada in carcere al posto suo

L'episodio di Terra amara in onda il 9 dicembre, riprenderà dal momento in cui Gaffur si ritroverà a decidere se accettare o meno la proposta di Hunkar.

Nel dettaglio, il capomastro dovrà addossarsi la colpa dell'omicidio di Sait al posto di Demir dietro una lauta ricompensa, che potrebbe far diventare ricchi lui e Saniye.

Nel corso del nuovo episodio, Gaffur sarà terrorizzato all'idea di passare due anni in carcere ma, nonostante questo, accetterà l'offerta di Hunkar. Lo farà soprattutto per amore di Saniye. Demir, venuto a sapere del piano della madre per farlo liberare, si opporrà. L'uomo infatti, non vorrà passare da vigliacco o codardo e intende dimostrare la sua innocenza senza ricorrere a questi sotterfugi.

Fekeli trova il vero assassino di Sait e scagiona Demir

In Terra amara, sembrerà chiaro che Demir non sia per nulla coinvolto nella morte di Sait.

In aiuto di Demir a sorpresa, arriverà Fekeli. Questo sarà un colpo di scena, vista la rivalità tra i due uomini.

Sarà infatti il padrino di Yilmaz a scoprire l'identità del vero assassino di Sait. Da un dialogo tra i lavoratori della fabbrica, verrà infatti a sapere che era stato un parente di Sait a ucciderlo: pare che il tutto fosse legato ad una questione di debiti.

Fekeli metterà con le spalle al muro questo parente di Sait, consegnandolo alla polizia. Sarà grazie al vecchio boss, che Demir potrà tornare in libertà, scagionato da tutte le accuse.

Denir litiga con Hunkar e lascia la Villa: trama del 9 dicembre

Sempre nel corso di questo episodio di Terra amara, non appena verrà scarcerato, Demir farà ritorno alla villa.

Qui avrà un durissimo scontro con la madre Hunkar, rea di averlo creduto capace di assassinare Sait. Demir sarà talmente furioso che deciderà di lasciare la tenuta con Zuleyha e il piccolo Adnan.

Dando uno sguardo alle trame successive, si scoprirà che Yaman insieme alla moglie e al figlioletto, si trasferirà in albergo. Intanto, anche Yilmaz sarà furioso con Fekeli in quanto non riesce a capire come abbia potuto permettere che Demir fosse scarcerato. Secondo Yilmaz infatti, Yaman meritava di restare in carcere, nonostante non fosse colpevole della morte di Sait.