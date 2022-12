Come finisce Con L'Aiuto Del Cielo? Mentre in Italia la miniserie franco-belga si ferma con la prima stagione, composta da quattro puntate trasmesse dal 22 novembre al 16 dicembre 2022 su Canale 5, in Belgio e Francia sono già uscite le trame delle due puntate della seconda stagione di Prière D’Enquêter. In attesa di vedere la nuova stagione in prima serata su Canale 5, di seguito potete scoprire i colpi di scena che animeranno il gran finale della serie televisiva con protagonisti Sabrina Ouazani, nei panni del capitano Elli Taleb, e Mathieu Spinosi, nei panni del seminarista ed esperto di psicocriminologia Clément Desmoulin.

Con L'Aiuto Del Cielo 2, trama prima puntata: Bonne chère et mauvais sang

La prima puntata della seconda stagione della miniserie Con L'Aiuto Del Cielo s’intitola ‘Bonne chère et mauvais sang’ (tradotto letteralmente ‘Buon cibo, cattivo sangue’). Stando alle anticipazioni pubblicate sui siti francesi, sarà incentrato su un omicidio complicato da risolvere e il ritorno di un amore del passato che metterà a dura prova i sentimenti del capitano Elli Taleb.

Scendendo nei minimi particolari, la puntata inizierà con Mathias e frate Clément impegnati a fare le consegne di prodotti dell’orto in un ristorante dell'entroterra di Montpellier. Una volta raggiunti la cucina del ristorante, i due malcapitati troveranno il corpo senza vita di un sous chef.

A occuparsi di questo omicidio sarà proprio il capitano Elli Taleb e il tenente Franck Gallois. Anche il seminarista Desmoulin, che è esperto di psicocriminologia, darà una mano a trovare l’assassino dello chef in seconda.

Elli apprenderà dalla polizia tecnico-scientifica che il sous chef è morto per avvelenamento e, quindi, le toccherà sbrogliare tutti i documenti del rapporto delle due sorelle, proprietarie del ristorante.

La sua indagine, però, si complicherà con l’arrivo di Antoine, il suo grande amore di gioventù. Si scoprirà che quest’ultimo è l’investitore del ristorante e, quindi, anche lui sarà in qualche modo collegato all'omicidio. Frate Clément nel frattempo scoprirà tutta la verità sull’identità dei suoi genitori naturali.

Con L'Aiuto Del Cielo 2, spoiler seconda e ultima puntata: Une âme perdu

La seconda e ultima puntata della serie televisiva Con L’Aiuto Del Cielo 2 s’intitola Une âme perdu (in italiano, ‘Anima perduta’). Questa volta il capitano Elli Taleb e il tenente Franck Gallois si ritroveranno a indagare su un omicidio sanguinoso avvenuto nell’abbazia di Valmagne. Nel dettaglio, il caposquadra del cantiere di ristrutturazione dell’abbazia, guidato dai suoi colleghi e collaboratori, cadrà dall’alto del nartece, uno spazio posto fra le navate e la facciata principale dell’abbazia.

Inizialmente, la polizia penserà a un suicidio, ma nel corso delle indagini verranno a galla dettagli sconvolgenti che testimoniano che l’uomo è stato ucciso.

E così, la squadra del capitano Taleb si metterà subito all’opera per interrogare tutte le persone che hanno avuto contatti con la vittima, compreso i monaci. L'esperto di psicocriminologia Desmoulin sarà doppiamente sconvolto da ciò che accade all’interno del monastero e dall’incontro con i suoi genitori biologici.

Replica Con L'Aiuto Del Cielo: dove vedere la prima stagione

In attesa di vedere la stagione finale della miniserie Con L'Aiuto Del Cielo su Canale 5, è possibile vedere e rivedere le quattro puntate della prima stagione dell’omonima serie televisiva sulla piattaforma on demand di Mediaset Infinity. Scaricando l'app, è possibile guardare la serie interessata in qualsiasi luogo, grazie agli apparecchi tecnologici come tablet, smartphone e smart Tv.