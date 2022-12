Rientro con il botto per la soap campionessa di ascolti su Rai 1. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano che tra Ezio e Gloria succederà qualcosa di inaspettato che cambierà per sempre le sorti del loro rapporto. Veronica, nonostante faccia un passo indietro provando a combattere la sua gelosia, potrebbe trovarsi completamente sola, senza l'uomo che ama. Per di più, Stefania e Marco andranno via per sempre da Milano dopo aver accettato la proposta di lavoro che li porterà in America. Nel frattempo, occhio a Marcello, ignaro della bugia che Adelaide gli dirà, molto probabilmente per tenerlo legato a sé, sentendosi apprezzata e corteggiata.

Non sarà una scelta così azzeccata.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Gloria e Veronica, ultimo atto per Ezio

Nelle nuove puntate della soap, Veronica continuerà a tormentare Ezio obbligandolo a non accettare i soldi di Gloria che gli ha prestato per avviare la sua attività in proprio. La bella Zanatta arde di gelosia, questo è innegabile... ma perché spezzare anche il sogno dell'uomo che ama solo per la paura di perderlo? Gloria, decisa a mettere in chiaro la sua posizione, andrà da Veronica per un chiarimento, che non sarà affatto all'acqua di rose.

Stando infatti alle anticipazioni Il Paradiso delle Signore Gloria e Veronica vanno allo scontro finale e nessuna delle due abbasserà la testa.

Stefania, spaventata dalla situazione critica che si è creata, sarà persino indecisa se partire o meno per l'America con Marco. A quel punto, succederà qualcosa.

Veronica Zanatta sconfitta da Gloria Moreau

Per amore di Stefania, Veronica farà un passo indietro. Ma non sarà la sola, visto che anche Gloria preferirà tirarsi indietro nell'affare con Ezio, disilluso dalla possibilità di realizzare il suo grande sogno per colpa della gelosia della compagna.

Temendo che Stefania non parta, Veronica andrà incontro a Ezio, ma senza che la rabbia la lasci in pace. Gloria è sempre un problema attuale e non fa altro che ostacolare la sua felicità, anche se non intenzionalmente. E sarà così anche questa volta: qualcosa di inaspettato coglierà di sorpresa Ezio e Gloria in un momento di grande sconforto.

Adelaide mente a Marcello: spoiler Il Paradiso delle Signore 7

Flora e Umberto si sono fidanzati ufficialmente e Adelaide è a pezzi, anche se non lo ammetterà mai. Marcello la consola, la protegge, organizza persino una festa al Circolo in suo onore. Preoccupata dal fatto di perdere l'unico uomo che le dà attenzioni, la contessa fa un passo falso.

Ebbene sì, nelle puntate di dicembre de Il Paradiso delle Signore Ludovica torna con Torrebruna ma Adelaide pensa bene di non dire nulla a Marcello. Non ci metterà molto Barbieri a scoprire la verità e, inevitabilmente, sarà risentito nei confronti di Adelaide. Che cosa succederà ora con la bella Brancia?