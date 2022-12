Emozioni e sorprese nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì alle 16:05 anche nel periodo natalizio e disponibili in replica su RaiPlay.

Le anticipazioni si concentrano sulle conseguenze del bacio tra Ezio e Gloria che hanno però deciso di non dire nulla. Moreau non ne ha nemmeno parlato con il suo caro confidente Armando.

Gemma ha convinto Veronica a dare una seconda possibilità a Ezio e così è stato. Il signor Colombo, sebbene a malincuore, tornerà da lei cercando di dimenticare la donna che realtà ama.

Nel frattempo, Irene matura un'inaspettata decisione dopo la partenza della sua amica del cuore Stefania, mentre Armando scoprirà una verità spiazzante su Vito.

Di seguito approfondiamo quello che accadrà durante la puntata del 22 dicembre.

Armando scopre qualcosa su Vito: Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Maria ha appena superato la delusione per Rocco, che l'ha lasciata poco prima delle nozze. Vito l'ha consolata e l'ha fatta sentire ancora importante, riuscendo a ottenere la sua fiducia.

Ma le cose non stanno come crede la giovane Puglisi. Come svelano infatti le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore Armando scopre un segreto su Vito.

Ferraris, ancora incredulo, inizierà a indagare più a fondo sul passato del giovane Lamantia, che evidentemente non ha detto la verità.

Matilde rifiuta la proposta di Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Vittorio e Matilde sono partiti per raggiungere Elsa Martinelli, attrice che dovrebbe posare per la nuova campagna pubblicitaria natalizia del grande magazzino.

La coppia è certa di aver avuto un'idea vincente, ma non fanno i conti con la risposta dell'attrice, che non sarà disponibile.

A quel punto Vittorio ha un'altra idea che potrebbe salvare la situazione in tempo utile. Infatti Vittorio propone a Matilde di posare per la campagna, ma riceve un rifiuto.

Ezio e Veronica di nuovo insieme: Il Paradiso delle Signore spoiler

Grazie all'intervento di Gemma, Veronica ha chiesto a Ezio di tornare a casa. Il signor Colombo non può che accettare, per non farla insospettire.

Il bacio con Gloria continua però a essere nei suoi pensieri, ora dopo ora.

La famiglia Colombo è riunita, ma la loro felicità è solo pura apparenza. Veronica si illude, Gemma pure ed Ezio nasconde il suo segreto.

Intanto, Gloria viene a sapere che Ezio è rientrato in casa e ha ripreso la sua vita di prima accanto a Veronica. Sa che sarebbe finita in questo modo, è stata lei stessa a non voler distruggere una famiglia. Quindi Moreau soffre con tristezza in silenzio per l'ennesima volta.