Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le trame dello sceneggiato, creato da Giannandrea Pecorelli, per gli episodi che saranno trasmessi lunedì 26 e martedì 27 dicembre rivelano che Milano sarà tappezzata dai cartelloni pubblicitari ritraenti Matilde testimonial dell'ultima collezione dell'atelier. A fronte di ciò, le commesse della boutique esprimeranno la loro opinione in merito, mentre Marcello (Pietro Masotti) vorrà riconquistare Ludovica (Giulia Arena). Alfredo (Gabriele Anagni) proverà un po' di gelosia nei riguardi di due artisti entrati d'improvviso al Paradiso.

Gemma (Gaia Bavaro) capirà che tra Mario e Roberto (Filippo Scarafia) c'è più di un'amicizia. Tancredi (Flavio Parenti) non gradirà che Frigerio abbia deciso di essere il volto della campagna promozionale del grande magazzino meneghino.

Vito cercherà di farsi perdonare da Maria organizzandole una sorpresa

La decisione di Matilde di sostituire la signora Martinelli nel ruolo di modella della campagna promozionale, atta a pubblicizzare la nuova collezione della boutique milanese, sarà sotto gli occhi di tutti. Il capoluogo lombardo sarà tappezzato di cartelloni pubblicitari che vedranno Frigerio come volto simbolo dei freschi capi dell'atelier.

Lo spot sarà motivo di conversazione anche tra le Veneri, le quali esprimeranno la loro opinione in merito.

Vittorio, finalmente, apprenderà chi è il fantomatico fidanzato dell'amico Roberto, nel frattempo Lamantia cercherà di farsi perdonare dalla sarta compaesana per aver mancato al loro appuntamento, e per riuscire in tale intento organizzerà una sorpresa per la stessa.

Don Saverio sarà ignaro che la nipote ha iniziato a gareggiare in bicicletta, in quanto la giovane Boscolo preferirà non dirgli nulla.

Marcello sarà colto da un'intuizione su come soffiare Palazzo Andreani al commendatore. Qualora ci riuscisse, il cameriere potrebbe far colpo su Brancia junior e far contenta anche la contessa.

Matilde si convincerà che è arrivato il momento per lasciarsi andare un po' di più con Vittorio.

Matilde dichiarerà a Vittorio ciò che prova per lui

Alfredo sarà colto da un moto di gelosia quando due artisti, dopo essere entrati al Paradiso, creeranno un certo trambusto tra le commesse, Irene in primis.

In occasione di una festa al Circolo, organizzata in onore della squadra di equitazione, Veronica ed Ezio decideranno di presentarsi all'evento facendosi vedere in pubblico nuovamente come una coppia.

Il feeling tra Mario e Roberto farà acuire l'intuito femminile di Gemma, la quale capirà che tra i due c'è del tenero.

Matilde, pur mettendo sul piatto anche i suoi timori, dichiarerà a Vittorio ciò che prova per lui.

Tancredi osserverà turbato che la coniuge ha scelto di essere la testimonial del Paradiso.