Si vivranno momenti di apprensione nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Yilmaz lotterà tra la vita e la morte dopo l'incidente stradale che l'ha visto come tragico protagonista. In ospedale saranno tutti in apprensione per lui, a partire dal suo amore Züleyha, fino ad arrivare a Fekeli, che dopo la dipartita di Hünkar potrebbe rischiare di perdere anche il suo figlioccio. Il quadro clinico del ragazzo sarà grave, perché nell'incidente ha perso molto sangue e necessita di trasfusioni.

Yilmaz combatte per la vita

La notizia dell'incidente stradale di Yilmaz sarà sulla bocca di tutti a Çukurova.

Il ragazzo ha raggiunto l'ospedale grazie a Demir e Züleyha, testimoni di quanto accaduto, che sono riusciti a tirarlo fuori dall'auto prima che esplodesse.

Una volta giunto in ospedale, Yilmaz verrà subito portato in sala operatoria per un intervento chirurgico salva vita.

L'amore di Demir per Züleyha

Demir, in ospedale, non lascerà Züleyha sola nemmeno un attimo. La ragazza sarà devastata al solo pensiero di perdere per sempre l'amore della sua vita, perché è consapevole del fatto che Yilmaz stia lottando tra la vita e la morte. Züleyha non smetterà di piangere, sarà in un tale stato d'ansia che l'infermiera deciderà di calmarla con un sedativo. La ragazza, però, non ne vorrà sapere e non si darà pace.

Il suo unico scopo sarà venire a conoscenza di una cosa: il suo Yilmaz ha qualche chance di sopravvivere? Demir non farà altro che confortarla e autorizzerà l'infermiera a procedere con i sedativi, almeno la ragazza potrà riposarsi per un po'.

Anche Fekeli andrà in ospedale appena saputa la notizia. Sarà Demir a dargliela e l'uomo non potrà che essere a pezzi: dopo la sua amata Hünkar, potrebbe perdere anche Yilmaz.

Demir gli spiegherà come stanno realmente le cose: il quadro clinico di Yilmaz è molto grave, perché il ragazzo a causa dell'incidente ha perso tante sangue, e i medici e i paramedici stanno facendo di tutto per salvargli la vita con l'ausilio di qualche trasfusione.

Anche Müjgan corre al capezzale di Yilmaz

Alla fine tutti correranno al capezzale di Yilmaz, anche Gülten, Çetin e Sermin.

Gli unici non presenti saranno Müjgan e Fikret, che si troveranno fuori Adana, ma appena torneranno nel ranch, Behice li informerà di quanto successo. In un attimo correranno in ospedale e Müjgan sarà in pensiero per le sorti del padre di suo figlio.

Intanto una persona comunicherà a Fekeli che Demir ha salvato la vita a Yilmaz e che ha rischiato la vita per lui, visto che la macchina in cui si trovava intrappolato di lì a poco è esplosa in mille pezzi. Fekeli non riuscirà a credere a tale racconto e non potrà far altro che esprimere la sua gratitudine per ciò che Demir ha fatto per Yilmaz.