La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily italiana, riguardo gli episodi che saranno trasmessi da lunedì 26 a venerdì 30 dicembre, raccontano che Vito (Elia Tedesco) vorrà farsi perdonare da Maria (Chiara Russo) per non essere stato presente al loro appuntamento, quindi organizzerà una sorpresa per la compaesana. Irene (Francesca Del Fa), però, si lascerà ammaliare dal fascino di due artisti giunti d'improvviso in boutique, quindi coinvolgerà la giovane Puglisi ad accettare un'uscita a quattro con gli stessi.

A non gradire affatto quest'appuntamento saranno sia Alfredo (Gabriele Anagni) che lo stesso Lamantia, i quali inizieranno a provare una certa gelosia nei riguardi delle new entry. Il contabile, profondamente deluso dall'atteggiamento della talentuosa sarta, si sfogherà col capo magazziniere Armando (Pietro Ferraris). Malgrado non ci siano anticipazioni ufficiali in merito, Maria potrebbe allontanarsi da Vito qualora venisse a conoscenza che il contabile ha dato il suo benestare al signor Puglisi per essere lo sposo delle nozze combinate.

L'accordo tra Vito e il signor Puglisi

Negli episodi iniziali de Il Paradiso delle Signore 7, Maria aveva ricevuto una telefonata che l'aveva turbata non poco.

Dall'altro capo della cornetta, difatti, c'era il padre che le faceva presente di averle combinato un matrimonio. Il genitore, però, aveva omesso un'informazione importante, ovvero non aveva fatto presente alla figlia chi fosse lo sposo designato per le nozze che le aveva programmato.

Grazie a qualche indizio sparso ma, soprattutto, alla voglia di indagare di Ferraris, i telespettatori hanno successivamente scoperto che lo sposo delle nozze combinate dal signor Puglisi era Vito.

I due uomini, l'uno di Partanna e l'altro di Montevago, avevano stipulato quest'accordo verbale all'insaputa di Maria, probabilmente facendo leva sull'amore provato dal contabile nei riguardi della sarta che dura oramai da diversi anni.

Maria potrebbe allontanarsi da Vito se scoprisse l'accordo tra lui e il padre

Malgrado non vi siano spoiler ufficiali in merito, è probabile che la giovane Puglisi possa scoprire che Vito è lo sposo delle nozze combinate dal padre. Qualora tale verità dovesse venire alla luce, probabilmente Maria si allontanerebbe da Lamantia, sentendosi tradita e ingannata da quest'ultimo.