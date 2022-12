Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Maria, la quale si ritroverà alle prese con il corteggiamento serrato da parte di Vito Lamantia.

Il giovane contabile del grande magazzino non mollerà la presa anche se, nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione, si ritroverà a dover affrontare i segreti e le bugie che ha raccontato all'aspirante stilista siciliana.

Spazio anche alle vicende di Tancredi: il marito di Matilde rimetterà piede in città e, da quel momento in poi, farà di tutto per cercare di riconquistarla di nuovo.

Maria e Vito sempre più complici: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che Maria si lascerà andare sempre più con Vito Lamantia.

Il rapporto tra i due crescerà notevolmente, complice il modo di fare del giovane contabile del magazzino milanese, il quale non si è mai lasciato intimorire dal modo di fare di Maria, ancora scottata dalla fine della sua precedente relazione sentimentale con Rocco.

Il feeling porterà Maria a fidarsi sempre più di Vito anche se, il ragazzo, non è stato del tutto sincero nei suoi confronti.

Maria scopre le bugie di Vito: anticipazioni Il Paradiso 7

Le nuove anticipazioni della soap opera pomeridiana rivelano che, nel corso delle prossime settimane, Maria si ritroverà a fare i conti con una amara verità che la deluderà notevolmente.

Sì, perché Vito non le ha detto di essere quell'uomo che, in Sicilia, aveva stretto un accordo segreto con suo padre per portare avanti l'idea del "matrimonio combinato", alla quale Maria si era sempre sottratta.

Ebbene, solo nel corso delle prossime nuove puntate di questa settima stagione, Maria scoprirà le bugie che Vito le ha raccontato.

L'aspirante stilista verrà a conoscenza del fatto che è proprio Vito l'uomo dell'accordo segreto con suo padre e, a quel punto, bisognerà capire come si evolverà la situazione: lo perdonerà oppure troncherà definitivamente il loro rapporto?

Tancredi rivuole Matilde: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Occhi puntati anche su Tancredi: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 del 2023 rivelano che il marito di Matilde ricomparirà in città e sarà pronto a riconquistare di nuovo il cuore della donna.

Sì, perché Tancredi dopo aver scatenato un putiferio nella sua vita coniugale, dimostrerà di non voler rinunciare a sua moglie che, nel frattempo, si è avvicinata pericolosamente a Vittorio Conti.

Chi dei due riuscirà ad avere la meglio nel cuore della donna? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa settima stagione.

Dal 12 dicembre riparte l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 in tv

L'attesa per tutti i fan della soap sta per terminare: da questo lunedì 12 dicembre riprenderà la consueta messa in onda nel daytime pomeridiano di Rai 1.

I nuovi episodi saranno regolarmente in onda nella fascia del primo pomeriggio, dalle 15:55 alle 16:45 circa, dove in queste settimane hanno permesso alla rete ammiraglia di registrare picchi di share che hanno raggiunto anche il 24%.

Un successo confermato anche in streaming, dove Il paradiso delle signore 7 risulta essere uno dei programmi più visti dal pubblico sul sito ufficiale Rai Play, assieme alle altre serie televisive proposte da mamma Rai, tra cui Mina Settembre e Mare Fuori.