Can Yaman tornerà in video con Viola come il mare 2 e Sandokan? È questa la domanda che si pongono i numerosi fan ed estimatori dell'attore turco che, ad oggi, continua ad essere uno dei volti di spicco del piccolo schermo.

Poco prima che si giungesse al gran finale della prima stagione, l'attore turco ha fatto calare il silenzio sul suo futuro professionale, preferendo non commentare la notizia legata alla conferma di Viola come il mare 2.

Stessa sorte anche per quanto riguarda il futuro di Sandokan, la serie kolossal che lo avrebbe visto protagonista nei panni della Tigre della Malesia.

La verità su Viola come il mare 2 con Can Yaman

Nel dettaglio, il successo di Can Yaman in Italia è stato consacrato ancora di più questo autunno grazie alla prima stagione di Viola come il mare.

La serie trasmessa nel prime time di Canale 5 ha registrato una buonissima media dal punto di vista auditel, riuscendo a conquistare una platea di quasi tre milioni di spettatori a settimana e picchi che hanno raggiunto anche il 20% di share.

Numeri positivi che hanno spinto i vertici del Biscione a confermare la seconda stagione della fiction, la cui messa in onda sarebbe prevista nel corso della stagione televisiva 2023/2024.

Tuttavia, a destare sospetti poco prima che terminasse la prima serie di Viola come il mare, è stato il silenzio di Can Yaman che, di punto in bianco, aveva fatto perdere le sue tracce sui social.

Al via i lavori per la seconda stagione di Viola come il mare

Il divo turco preferì non commentare la notizia legata alla riconferma di Viola come il mare 2 e, complici anche delle voci legate al suo rapporto in crisi con Francesca Chillemi, si iniziò a temere che il futuro della serie televisiva fosse in bilico.

Qual è a questo punto la verità dei fatti?

Ci sarà la seconda stagione della fiction oppure no? A fare un po' di chiarezza ci ha pensato Luca Bernabei, a capo di Lux Vide, la società di produzione che ha prodotto la prima stagione della serie televisiva in onda su Canale 5.

"Di Viola come il mare stiamo scrivendo la seconda stagione", ha confermato Bernabei in una recente intervista all'Ansa mettendo così a tacere le voci sul futuro in bilico della serie televisiva con Can Yaman.

Sandokan con Can Yaman si farà

I fan dell'attore turco, quindi, possono stare tranquilli e tirare un sospiro di sollievo: le vicende di Francesco e Viola torneranno a tener compagnia al pubblico di Canale 5 e, in vista della prossima stagione televisiva, non sarà l'unico impegno che vedrà protagonista l'attore turco.

Sì, perché Bernabei ha confermato anche la messa in cantiere di Sandokan, l'attesissimo remake della fiction con protagonista Can Yaman.

"Puntiamo su Sandokan, si farà", ha dichiarato Bernabei svelando così la verità sul progetto.