Nuovi colpi di scena sono pronti ad appassionare il pubblico italiano della soap opera turca Terra amara, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al sabato.

Gli spoiler della puntata in programmazione il 24 dicembre 2022 raccontano che Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) verrà minacciata dal marito Demir Yaman dopo aver trovato finalmente il coraggio di dirgli che in realtà Adnan (Ömer Fethi Canpolat) non è suo figlio.

Le nozze tra la dottoressa Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) invece rischieranno di saltare: quest’ultimo deluderà profondamente la sua nuova fidanzata, avendole omesso la reazione avuta con Zuleyha.

Anticipazioni Terra amara, del 24 dicembre: Zuleyha scatena la furia del marito Demir

Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 sabato 24 dicembre, Mujgan entrerà in conflitto con la madre Behzat (Engin Yüksel), dopo aver accettato la proposta di matrimonio di Yilmaz. A cercare di far ragionare la futura suocera di Akkaya ci penserà Fekeli (Kerem Alışık), senza riuscire nel suo intento.

Intanto Zuleyha a seguito del ricatto inaspettato di Nihal (Ebru Aytemur), ammetterà di non aver smesso di amare il suo ex fidanzato Yilmaz: inoltre la protagonista vuoterà il sacco, rivelando al marito Demir di non essere il vero padre di suo figlio Adnan.

La donna finirà per scatenare la furia di Yaman, che minaccerà addirittura di uccidere lei, il bambino e il suo rivale in amore, qualora la sua versione dovesse corrispondere alla verità.

Mujgan vuole mettere fine alla storia con Yilmaz, Demir litiga con Cengaver

Successivamente Yilmaz esigerà sapere da Gulten (Selin Genç) se è stata lei a scrivere la lettera a Behzat: anche se la domestica negherà il proprio coinvolgimento, Akkaya sarà scettico. A essere dalla parte della sorella di Gaffur (Bülent Polat), invece sarà Sermin (Sibel Taşçıoğlu).

Nel contempo a Cukurova metterà piede Naime (Şebnem Dilligil), che dopo essere stata portata in ospedale a causa per uno svenimento farà sapere a Mujgan della passata storia d’amore tra Zueyha e Yilmaz: la dottoressa sarà parecchio delusa per il fatto che il suo futuro marito le abbia nascosto che Altun è una sua ex fidanzata, quindi sembrerà decisa a mettere la parola fine alla loro relazione.

Intanto ad assistere alla posa della prima pietra nella grande azienda agricola casearia di Demir e Cengaver sarà anche il Ministro: durante la cerimonia Demir sentirà due uomini parlare di Zuleyha e Yilmaz. A questo punto Yaman prenderà a pugni Cengaver [VIDEO], con la convinzione che sia stato lui a far venire alla luce il passato rapporto tra sua moglie e l’ex: tale scontro segnerà la fine della società e della loro amicizia.

Infine Demir se la prenderà anche con Nihal, anche se assicurerà di non aver aperto bocca. Nel frattempo il dottor Sabahattin (Turgay Aydin) chiederà a Sermin e Gulten se c’è il loro zampino nella lettera che ha ricevuto il padre di Mujgan.