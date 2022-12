Durante la puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda giovedì 29 dicembre su Rai1, Maria accetterà la proposta di Irene di uscire a quattro insieme ai due artisti arrivati in atelier nelle ultime ore: Vito rimarrà profondamente deluso dal comportamento della giovane Puglisi e si sfogherà con Armando.

Intanto Roberto si caccerà in una situazione potenzialmente pericolosa per via della sua relazione sentimentale con Mario Oradei, ma Gemma soccorrerà il suo amico affinché il suo segreto rimanga al sicuro.

Vittorio e Matilde saranno in procinto di partire per un viaggio di lavoro, quando Tancredi farà una mossa sorprendente.

Maria delude il suo corteggiatore ne Il Paradiso

Maria si farà coinvolgere dalla sua amica Irene e accetterà di uscire insieme a lei, a Michele e al suo amico artista. La ricamatrice dell'atelier, in un primo momento, non era disposta a farsi vedere in compagnia di due ragazzi appena arrivati, ma la signorina Cipriani la convincerà.

Vito e Alfredo, da settimane corteggiatori delle due ragazze, rimarranno male quando apprenderanno la loro iniziativa, soprattutto il contabile Lamantia che non avrebbe mai pensato Maria potesse accettare di uscire con uno sconosciuto mentre lui la stesse corteggiando. Pertanto Vito sarà profondamente deluso dal comportamento della stilista del Paradiso e si sfogherà con Armando Ferraris.

Roberto nei guai, Gemma interviene in suo soccorso

Roberto temerà che la sua amicizia con Gemma possa concludersi poiché la giovane venere ha scoperto la sua relazione sentimentale con il cameriere del circolo. In realtà, al contrario, la signorina Zanatta aiuterà Roberto e Mario affinché la loro storia d'amore non venga allo scoperto.

Successivamente, il pubblicitario del Paradiso, Landi, si troverà in una situazione potenzialmente pericolosa per il suo segreto, ma Gemma interverrà in suo soccorso dimostrando all'amico tutto il suo sostegno.

Matilde e Vittorio in procinto di partire, Tancredi li spiazza

Intanto, Matilde e Vittorio saranno in procinto di partire per un viaggio di lavoro molto importante, ma Tancredi farà una una mossa sorprendente che li spiazzerà per impedire loro di andare via insieme.

Attualmente non è chiaro cosa farà Sant'Erasmo, ma a villa Guarnieri calerà il gelo e la signora Frigerio si renderà conto della perfidia di suo marito che, a distanza di tempo, non è affatto cambiata.

Infine, Adelaide verrà a conoscenza della cifra che il commendatore Guarnieri offrirà all'asta per il palazzo Andreani e questa informazione l'aiuterà a soffiargli l'affare immobiliare.