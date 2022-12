L'appuntamento con Un posto al sole torna nel corso della settimana che va dal 2 al 6 gennaio 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 3.

Le anticipazioni ufficiali rivelano che, al centro dell'attenzione, continueranno ad esserci le vicende della giovane Alice, la quale finirà per far preoccupare nonna Marina.

Spazio anche alle vicende di Viola che, in questi nuovi episodi della soap opera, si renderà conto di essere in forte crisi dal punto di vista sentimentale.

Alice non si arrende con Nunzio: anticipazioni Un posto al sole al 6 gennaio 2023

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole dal 2 al 6 gennaio 2023, rivelano che Nunzio si ritroverà a dover affrontare la partenza di Chiara.

La ragazza, dopo aver trascorso il periodo delle feste a Napoli, si ritroverà a dover riprendere la sua valigia e a trasferirsi di nuovo nella struttura dove si sta curando per guarire dalla sua dipendenza da sostanze stupefacenti.

Un duro colpo per Nunzio che, dopo aver vissuto delle giornate intense in compagnia della sua fidanzata, si ritroverà a dover affrontare di nuovo il momento della separazione.

Intanto, però, Alice non avrà alcuna intenzione di mollare la presa e di farsi da parte col ragazzo: la nipote di Marina, infatti, sostiene di poter avere ancora delle buone chance per cercare di far breccia nel cuore del giovane cuoco e in tal modo riuscire a conquistarlo.

Alice spiazza nonna Marina: anticipazioni Un posto al sole 2-6 gennaio 2023

In attesa di scoprire se Alice riuscirà a far capitolare Nunzio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole fino al 6 gennaio 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per una scelta del tutto inaspettata, che finirà per prendere la ragazza.

Alice, infatti, finirà per prendere una decisione che susciterà la preoccupazione di nonna Marina, per nulla serena dopo l'annuncio della ragazza.

Di cosa si tratta? Quale è questa decisione presa da Alice che desterà la preoccupazione di sua nonna? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa fortunata stagione della soap opera serale in onda su Rai 3.

Viola in crisi, c'entra Damiano: anticipazioni Un posto al sole al 6 gennaio 2023

E poi ancora, le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana 2-6 gennaio 2023, rivelano che si tornerà a parlare anche di Viola Bruni, alle prese con un momento delicato della sua vita.

La donna, infatti, dopo l'allontanamento da suo marito Eugenio Nicotera, si renderà conto di essere sempre più in crisi.

E, il motivo di questa situazione, ha a che fare anche con Damiano, il poliziotto che sembra aver fatto breccia nel cuore di Viola.

La figlia di Ornella, infatti, si renderà conto che Damiano non le è per niente indifferente e contrariamente a quanto voleva far credere in un primo momento, si renderà conto che le piace per davvero.