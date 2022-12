Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, incentrata sulla vita, gli amori e i dolori di alcuni dipendenti di un grande magazzino della Milano anni '60. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 12 al 16 dicembre 2022, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 16:05.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla lite fra Gloria e Veronica, sull'incontro fra Marta e Vittorio, sulla sofferenza di Adelaide, sul ritorno di Ludovica Brancia e sulla partenza di Stefania e Marco.

Stefania e Marco lasciano Milano

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore ci segnalano che Ezio informerà con entusiasmo Vittorio della sua decisione di mettersi in proprio, per poi raccontare a Gloria che Veronica si è arrabbiata con lui a causa sua. Saputo ciò, Moreau si sentirà in colpa per aver deciso di prestare dei soldi all'ex marito e deciderà di andare a trovare Veronica per chiarirsi. Il confronto fra le due donne sarà molto acceso: Veronica si mostrerà molto ostile nei confronti di Gloria. Gemma assisterà di nascosto alla scena, riferendone poi a Stefania. Quest'ultima e Marco annunceranno di volersi trasferire in America. Matilde lo verrà a sapere e tenterà di organizzare una festa di saluto per loro due.

Saputo della crisi che sta attraversando la sua famiglia, Stefania informerà Marco di non essere sicura di voler partire per l'America. Dopo aver saputo che il fidanzato ha rinunciato a Washington per lei, la giovane deciderà di trasferirsi con lui all'estero. Prima di partire parteciperanno ad una grande festa organizzata dai loro amici per salutarli.

Adelaide soffre per Marcello

Adelaide soffrirà molto per l'annuncio del fidanzamento ufficiale di Umberto e Flora. Marcello lo verrà a sapere e deciderà di organizzare una serata per lei al Circolo in modo da risollevarle il morale. Marta telefonerà a Vittorio, pregandolo di raggiungerla a Parigi. Lì, la giovane gli chiederà l'annullamento del loro matrimonio.

Rientrato a Milano, Vittorio racconterà tutto a Matilde. Alfredo vorrebbe che Clara gareggiasse in bicicletta e, per questo, cercherà di convincerla. Veronica racconterà a Ezio che Gloria è andata a trovarla, finendo per litigare con lui.

Adelaide tornerà al Circolo a testa alta per poi ricevere una lettera in cui Ludovica la informa del suo ritorno. Rientrata in città, la giovane incontrerà Marcello dopo tanto tempo. Al Paradiso arriveranno gli abiti della nuova collezione tranne quello di Maria che sarà irripetibile. Vito cercherà di trovarlo in ogni modo. Gloria vorrebbe ritirarsi dall'affare con Ezio ma quest'ultimo non sarà d'accordo e in un momento di sconforto succederà qualcosa di inatteso.