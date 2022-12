Nella puntata de Il Paradiso delle Signore dell'11 gennaio ci saranno importanti novità per i protagonisti della fiction di Rai 1. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Marcello riceverà una notizia che lo sconvolgerà, riguardante l'interesse di Umberto per comprare Palazzo Andreani e correrà ad informare Adelaide. Nel frattempo, Palma e Francesco avranno una discussione e la signora Rizzo si rivolgerà a Salvatore e Armando.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 11/1: Marcello scopre che Umberto vuole comprare Palazzo Andreani

Nei recenti episodi de Il Paradiso delle signore, Marcello aveva lavorato sodo, per portare a termine un ambizioso progetto.

Barbieri aveva fondato la società Willam, per comprare, in anonimato, Palazzo Andreani. L'intento del braccio destro della contessa era di acquistare il prestigioso immobile, anche per stupire Ludovica. Purtroppo, però, le cose non andranno per il verso giusto e, nella puntata della fiction pomeridiana di Rai 1 dell'11 gennaio, Barbieri e Adelaide decideranno di mettere in vendita Palazzo Andreani. Nel frattempo, la Banca Fumagalli informerà Marcello, che Umberto vorrà comprare l'immobile e si agiterà per la notizia. A quel punto, l'ex fidanzato di Brancia correrà ad informare la contessa dell'accaduto.

Il Paradiso delle signore, trama 11/1: Palma e Francesco discutono

Nel frattempo, durante l'episodio de Il Paradiso delle signore dell'11 gennaio, verranno trattate anche le vicende di due nuovi protagonisti della fiction di Rai 1.

Palma e Francesco avranno un'animata discussione, ma le anticipazioni trapelate in rete, non chiariscono i motivi per cui mamma e figlio litigheranno. L'unica cosa certa, al momento, è che dopo il litigio, il ragazzo non farà più rientro a casa. A quel punto, la signora Rizzo sarà in pena per suo figlio, non sapendo dove sia finito.

Per questo motivo, l'amica della famiglia Amato chiederà aiuto a Salvatore e Armando.

Il Paradiso delle signore, episodio 11/1: Adelaide si occupa della Posta del Cuore

Adelaide è diventata comproprietaria de Il Paradiso delle signore alla fine della sesta stagione e ha preferito delegare a Matilde la gestione del negozio di moda.

Nell'episodio dell'11 gennaio ci sarà un colpo di scena, perché la contessa accetterà la proposta di Frigerio, di occuparsi della Posta del Cuore. A sorpresa, la cognata di Umberto andrà nello studio di Vittorio Conti e informerà il suo socio di collaborare per la rivista. Nel frattempo, Gemma stupirà sua mamma e dirà a Veronica che potrebbe trovare un impiego all'atelier. Attualmente, però, non è trapelato nessun indizio che faccia capire che posizione possa occupare la signora Zanatta.