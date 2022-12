Ciro Ricci non è morto e torna nelle nuove puntate di Mare Fuori 3? La terza stagione della serie tv campione di ascolti e visualizzazioni streaming sta per debuttare in tv e, al centro dell'attenzione, ci sarà anche il giallo legato al caso di Ciro.

Dopo aver assistito alla sua morte nel corso della seconda stagione, non si esclude che il personaggio possa tornare di nuovo in scena e riservare così un clamoroso colpo di scena.

Grande attesa per le nuove puntate di Mare Fuori 3: Ciro non è morto per davvero?

Nel dettaglio, l'appuntamento con Mare Fuori 3 è tra i più attesi della prossima stagione televisiva 2023.

Dopo il buon successo di ascolti registrato in tv, la serie ha registrato un sonoro boom di visualizzazioni in streaming su Netflix dove, per diversi mesi, è stata tra le più viste in assoluto.

Un successo che ha permesso ad una vastissima fetta di spettatori giovani e giovanissimi di appassionarsi alle vicende dei ragazzi reclusi all'interno del carcere minorile di Napoli e, adesso, l'attesa è tutta incentrata sulla terza stagione. Cosa succederà nel corso di queste nuove puntate?

Le anticipazioni su Mare Fuori 3 rivelano che i sentimenti terranno banco in questi attesissimi 12 episodi, dove potrebbe esserci spazio anche per il ritorno di Ciro Ricci, tra i volti più amati della Serie TV.

Ciro Ricci potrebbe aver inscenato la morte e tornare in Mare Fuori 3

In queste ore, a lanciare degli indizi, è stato proprio l'attore Giacomo Giorgio: sul suo profilo ufficiale Instagram ha ricordato l'appuntamento con la terza stagione, svelando la data di uscita in televisione della fiction.

Sempre nel corso delle ultime settimane, l'attore ha risposto a delle domande sul suo personaggio, dichiarando: "Ciro sta bene".

Una frase che non è passata inosservata ed ha lasciato intendere che nel corso della terza stagione potrebbe esserci anche il fatidico e atteso ritorno in scena del suo personaggio.

Non si esclude, quindi, che Ciro Ricci possa aver inscenato la sua morte al termine della seconda stagione, magari per diventare latitante e darsi così alla fuga dal carcere minorile, dove avrebbe dovuto scontare ancora diversi anni.

Ecco quando va in onda Mare Fuori 3: svelata la data di inizio su Rai 2

Insomma, i colpi di scena non mancheranno e ormai manca sempre meno al ritorno in tv di Mare Fuori arrivato alla terza stagione.

La prima puntata della fiction è in programma mercoledì 15 febbraio: la serie sarà in onda per sei settimane in prima visione su Rai 2 e potrà essere rivista anche in replica streaming online su Rai Play.

Non si esclude, poi, che a distanza di qualche mese dalla messa in onda in televisione, possa approdare anche sulla piattaforma streaming Netflix.