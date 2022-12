La casa del Grande Fratello Vip sta per ripopolarsi: la conferma è arrivata da Alfonso Signorini in un'intervista che ha rilasciato di recente. Il presentatore non ha fatto i nomi dei nuovi concorrenti che a breve varcheranno la soglia della porta rossa, ma ha anticipato che saranno tanti e che inizieranno l'avventura alcuni prima e altri dopo Natale. Il reality-show, intanto, si prepara a riaccogliere Ginevra Lamborghini che sarà ospite per una settimana a partire da lunedì 12 dicembre.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

A causa del prolungamento fino ad aprile, gli autori del Grande Fratello Vip si sono messi alla ricerca di personaggi famosi da arruolare nel cast in corsa.

Anche Signorini ha confermato che il gruppo di vipponi sarà presto rinforzato con tanti volti nuovi, celebrità scelte con l'intento di creare interessanti dinamiche all'interno della casa più spiata d'Italia.

Interpellato su quanti e quali vip a breve varcheranno la soglia della porta rossa, Alfonso ha dichiarato: "Ci saranno tante sorprese inaspettate. Gli ingressi dei nuovi concorrenti avverranno nelle puntate prima e dopo Natale, e saranno anche parecchi".

Il conduttore del reality Mediaset, dunque, ha precisato che tra le mura di Cinecittà si trasferiranno un bel po' di protagonisti del mondo dello spettacolo, le cui identità sono ancora "top secret".

I candidati al debutto al Grande Fratello Vip

Anche se Alfonso ha preferito non fare nomi, si vocifera che le prime celebrità a varcare la soglia della porta rossa saranno: Fariba Tehrani (la mamma di Giulia Salemi sarebbe in quarantena già da qualche giorno e potrebbe esordire nel reality lunedì 12 dicembre), Manuela Villa e Milena Miconi.

Per quanto riguarda i personaggi famosi che dovrebbero entrare in gioco dopo le feste, stanno circolando i nomi di Ivan Gonzalez (ex fidanzato di Oriana) e Taylor Mega (che però è più probabile sia un'ospite piuttosto che una nuova concorrente).

In merito alle sorprese che ha preparato per i telespettatori, Signorini ha detto: "Due le ho coccolate giorno per giorno e divertiranno molto la gente a casa".

"Una arriva dall'altra parte del mondo e attualmente è ancora lì. Ci sono new entry davvero interessanti", ha concluso il presentatore senza scendere troppo nei particolari.

Chi avrebbe detto no al Grande Fratello Vip

Per tanti personaggi famosi che stanno per entrare nella casa del Grande Fratello Vip, altri avrebbero declinato l'invito della produzione.

In rete si vocifera che Alex Belli, Angela Melillo e Arianna David avrebbero detto no al GF Vip.

L'attore, per esempio, è stato uno dei protagonisti assoluti della sesta edizione del reality Mediaset, ma quest'anno avrebbe preferito restare lontano dal format di Canale 5 e da un'eventuale seconda "reclusione".

Anche la bionda star del Bagaglino e l'opinionista Mediaset avrebbero rifiutato il ruolo di concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini: le motivazioni di questi no, ancora non si conoscono.

Oltre ai tanti ingressi previsti nelle puntate pre e post Natale, gli autori sono al lavoro per concretizzare anche alcune ospitate: lunedì 12 dicembre, ad esempio, Ginevra Lamborghini si traferirà nella casa per una settimana, mentre a gennaio potrebbe essere Taylor Mega l'"inquilina a tempo".

Il reality, inoltre, sta per tornare con il suo doppio appuntamento: a partire dal prossimo 10/12, il GF Vip farà compagnia al pubblico due volte a settimana, il lunedì e il sabato sera.