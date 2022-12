Ci saranno novità per il futuro di Gaffur nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Il fedele caposquadra di Villa Yaman vorrà dare una svolta alla sua vita e vorrà farlo in Germania, lasciando però la sua famiglia a Çukurova. La cosa genererà molta tristezza, soprattutto in Üzüm, la piccola adottata da Saniye e il marito: la bambina temerà che Gaffur voglia abbandonarle per sempre, ma non sarà proprio così.

La partenza di Gaffur

Niente a Çukurova sarà più lo stesso dopo la morte di Yilmaz, avvenuta a causa delle complicanze sorte dopo un terribile incidente stradale.

Züleyha e Müjgan saranno distrutte al funerale di Yilmaz, e come loro ci sarà anche Fekeli, che ha preso sotto l'ala protettrice il ragazzo dal momento in cui si sono conosciuti in carcere. Il suo decesso lascerà un terribile vuoto nel cuore di tutti i suoi cari.

Non tutti, però, soffriranno alla stesso modo. Per Behice la morte di Yilmaz sarà solo un gran colpo di fortuna, visto che in questo modo sua nipote Müjgan (ancora sposata col giovane nel momento in cui è passato a miglior vita, ndr) potrà riceverà una lauta eredità. Quello che Behice non sa è che Yilmaz, prima di morire, non possedeva più niente, in quanto ha venduto tutto a Hünkar per racimolare i soldi necessari per scappare con Züleyha in Germania.

Chissà come prenderà la notizia la perfida Behice.

La famiglia di Gaffur triste per la sua partenza

La Germania, nelle prossime puntate, diventerà il luogo dei sogni per un altro personaggio di Terra Amara: Gaffur. Il caposquadra di Villa Yaman riceverà una lettera che attendeva da tanto tempo e che gli permetterà di partire per la Germania in cerca di nuove opportunità lavorative.

Se l'umore di Gaffur sarà alle stelle e il cuore sarà colmo di felicità, non si potrà dire la stessa cosa dei suoi famigliari. Saniye, Gülten e Üzüm saranno pervase dal dolore, soprattutto la piccolina non vorrà che Gaffur lasci Çukurova per andare in Germania. Üzüm si convincerà che l'uomo voglia abbandonarle per sempre, ma non sarà così.

La stessa Saniye sarà convinta che, se le cose andranno come lei spera, molto presto tutte potrebbero raggiungere Gaffur in Germania.

La proposta di Sevda e Demir

Züleyha, nel mentre, continuerà ad avere il cuore a pezzi. Sevda proverà a consolarla, e la incoraggerà a farsi forza e ad andare avanti, non solo per il suo bene, ma anche per quello di Adnan e Leyla: i piccoli hanno bisogno dell'amore della loro mamma, anche se Demir gli darà tutto l'affetto possibile.

Intanto Sevda e Demir confabuleranno per fare una proposta a Züleyha, un'offerta davanti alla quale la giovane ragazza non potrà tirarsi indietro, di che cosa si tratterà?