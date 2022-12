Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, si vivrà uno dei momenti più difficili e tristi della serie: il funerale di Yilmaz. Il ragazzo perderà la vita a causa di alcune complicanze sorte dopo un terribile incidente stradale e la sua morte farà cadere nello sconforto le persone a lui più care, tra cui il suo amore di sempre Züleyha e la moglie Müjgan. Nel paese, però, ci sarà qualcuno che non farà altro che pensare all'eredità che lascerà Yilmaz.

Il funerale di Yilmaz

La morte di Yilmaz segnerà in maniera definitiva la vita di Züleyha.

Questa improvvisa perdita non le permetterà di andare avanti. La notizia della dipartita giungerà nel ranch di Fekeli e a Villa Yaman in poco tempo, spezzando non solo il cuore di Züleyha, ma anche quello di Ali Rahmet e Müjgan. Anche Demir verrà a saperlo e la prima cosa che farà sarà correre in ospedale per offrire alla moglie tutto il suo sostegno.

Per Züleyha, però, arriverà il momento più duro: dare l'ultimo saluto a Yilmaz.

Züleyha e Müjgan vicine dopo la morte di Yilmaz

Il funerale di Yilmaz è sicuramente uno dei momenti più tristi e difficili di tutte e quattro le stagioni di Terra Amara. Fekeli proverà a non cedere e a farsi forza: dopo la morte di Hünkar, quella di Yilmaz gli ha dato la mazzata finale, ma vicino a lui, a sostenerlo, ci sarà non solo il nipote Fikret, ma anche Demir.

Anche Züleyha non riuscirà a superare il dolore e a perdere per sempre l'amore della sua vita: il solo pensiero di non rivederlo più le spezzerà il cuore in mille pezzi. Müjgan proverà a darle tutto il suo sostegno e questa si rivelerà una scena molto toccante.

La perfidia di Behice

Durante le esequie c'è chi non penserà alla morte di Yilmaz, ma solamente al denaro.

Behice, infatti, si chiederà chi sia l'erede ufficiale del patrimonio di Yilmaz. La donna penserà che tutto possa finire nelle mani della nipote Müjgan, visto che legalmente è ancora la moglie di Yilmaz, ma per Behice ci sarà una brutta sorpresa.

Yilmaz involontariamente, prima della sua morte, ha giocato un brutto scherzo a Behice, perché in eredità non ha lasciato proprio un bel niente.

Quando stava organizzando la fuga con la sua amata verso la Germania aveva bisogno di liquidità, così Hünkar ha dato dei soldi a Yilmaz per scappare con Züleyha.

I soldi, però, non sono stati semplicemente prestati: Yilmaz, per racimolare il denaro necessario, ha venduto tutto ciò che possedeva a Hünkar. Solo Fikret sa di questa cosa, ma non l'ha mai rivelato a nessuno. A ogni modo, i presupposti di Behice di diventare ricca grazie all'eredità di Yilmaz saranno solo un buco nell'acqua e la donna si ritroverà con un pugno di mosche in mano.