Tante novità accadranno nelle puntate di Terra amara trasmesse dal 27 al 31 dicembre su Canale 5. Le trame dello sceneggiato rivelano che Demir Yaman non esiterà a sparare a Yilmaz Akkaya mentre Mujgan Hekimoglu rinuncerà a lasciare il suo posto di lavoro.

Terra amara, anticipazioni: Demir rilascia un'intervista con Zuleyha

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Hunkar cercherà in ogni modo di far uscire Demir dalla galera. A tal proposito, la matriarca farà delle indagini per accertarsi che sia davvero innocente. Tutto questo la porterà a una scoperta che solo il tempo aveva nascosto.

Intanto, le voci sull'arresto di Demir faranno in breve tempo il giro di tutta Cukurova, se la famiglia non cercasse di minimizzare l'accaduto. Gaffur approfitterà di questa situazione per migliorare la sua posizione all'interno della fattoria. Anche Zuleyha approfitterà dell'assenza del consorte per avere un confronto con Sabahattin, suo amico fidato.

Demir deciderà di rilasciare un'intervista insieme all'amata per mettere a tacere le voci sulla relazione con Yilmaz. Qui, la coppia racconterà la nascita del loro amore. Zuleyha farà la parte di moglie devota. Questo purtroppo non basterà a farla ricongiungere ad Adnan. Per questo motivo, la donna diventerà sempre più insofferente nei confronti di Hunkar e consorte.

Cengaver e Nihal ai ferri corti

Nei prossimi appuntamenti di Terra amara, Cengaver scoprirà che Nihal aveva chiesto dei soldi a Zuleyha. In questa circostanza, la donna aveva minacciato Altun di raccontare tutta la verità sul suo amore con Yilmaz a tutta Cukurova. Per questo motivo, Cimen apparirà molto deluso dalla moglie e per questo vorrà la separazione da lei.

Fekeli, intanto, lavorerà con gli avvocati per far uscire suo figlio di galera mentre Mujgan crederà di essere stata dimenticata proprio da quest'ultimo. La pediatra, a questo punto, deciderà di licenziarsi e trasferirsi in America su consiglio di Figen. Yilmaz, invece, uscirà di galera grazie all'intervento del padrino che lo porterà subito a casa.

Qui, il protagonista apprenderà che qualcuno dei Yaman ha infangato il suo nome tramite un'intervista. Neanche a dirlo, Akkaya perderà la pazienza tanto da correre alla villa dove avrà una lite con Demir.

Yaman spara a Yilmaz, Mujgan rinuncia a licenziarsi

Ben presto, il pubblico scoprirà che Yilmaz ha comprato la villa di Sermin. Una notizia che adirerà ancor di più Demir, che non esiterà a tirare fuori la pistole e sparare contro il rivale che invece verrà salvato dall'intervento provvidenziale di Gulten, che gli farà scudo con il proprio corpo. Yaman e Akkaya, a questo punto, sotterreranno l'ascia da guerra per portare la malcapitata in ospedale. A tal proposito, Hunkar e Fekeli studieranno un modo per far andar d'accordo i rispettivi figli.

Yilmaz cercherà di avere un chiarimento con Mujgan in procinto di partire in America. Alla fine, la pediatra rinuncerà a licenziarsi per difendere il suo onore dai pettegolezzi messi in giro sul suo conto.