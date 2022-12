Terra Amara, la soap opera turca di Canale 5, va in onda anche sabato 10 dicembre, dalle ore 16:10.

In particolare in questo episodio, Yilmaz sarà furioso con Fekeli Ali per aver fatto scagionare Demir dalle accuse di omicidio nei confronti di Sait. Secondo Akkaya, il signor Yaman meriterebbe infatti di restare in prigione anche solo per tutte le malefatte compiute in passato.

Demir litigherà con sua madre e lascerà la tenuta insieme alla sua famiglia e, nonostante i tentativi di Hunkar di far cambiare idea a suo figlio, lui non ne vorrà sapere e deciderà di stare lontano dalla casa nativa.

Gaffur approfitterà dell'assenza del padrone per trarne vantaggio.

Demir viene scagionato da Fekeli Ali in Terra Amara

Fekeli apprenderà da alcune voci che il cugino di Sait starebbe portando al polso l'orologio del defunto. Questa notizia susciterà in Ali non pochi sospetti, poiché Sait non si sarebbe mai liberato del gioiello. Pertanto, l'imprenditore si recherà dal parente dell'uomo assassinato e lo metterà con le spalle al muro, riuscendo a farlo confessare di aver ucciso suo cugino a causa di alcuni debiti.

Dopo aver conosciuto questa terribile verità, l'uomo si recherà alla polizia locale consegnando le prove necessarie per far arrestare il vero colpevole della morte del suo scagnozzo e di conseguenza scagionerà Demir dalle accuse di omicidio.

Yilmaz litiga con il padrino per aver scagionato Demir

Successivamente Yilmaz avrà un'accesa lite con il padrino per aver assicurato il vero colpevole alle forze dell'ordine e aver fatto cadere le accuse contro Demir. Infatti, secondo Akkaya, il signor Yaman non meriterebbe di stare in libertà a prescindere dalla colpevolezza sull'assassinio di Sait.

L'ex fidanzato di Zuleyha rammenterà a Fekeli tutte le malefatte di Demir, tra cui l'aver cercato più volte di impedirgli di vedere la sua amata e aver accusato ingiustamente Ali dell'omicidio di suo padre.

Demir lascia la tenuta, Gaffur ne vorrebbe approfittare

Infine, Demir verrà messo in libertà dalle autorità di Cukurova e tornerà a casa dalla sua famiglia.

In seguito, l'uomo avrà una discussione con sua madre e deciderà di lasciare la tenuta insieme alla moglie, al figlio e alla bambinaia. Nonostante i tentativi della matrona di Cukurova, Yaman non vorrà sentire ragioni e si trasferirà in hotel.

Ad approfittare di questa nuova situazione, sarà Gaffur, che tenterà di ottenere la gestione della tenuta.