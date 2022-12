Colpo di scena nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma nei prossimi mesi su Canale 5. Le trame della soap opera segnalano che Ali Fekeli rimarrà senza parole quando scoprirà che suo nipote Fikret ha un legame con la famiglia di Demir Yaman: Fikret è il figlio di Adnan.

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha trova l'assassina di Hunkar

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le prossime puntate, annunciano che Fekeli farà una scoperta sconvolgente sull'identità di Fikret.

Tutto inizierà quando Demir ringrazierà Zuleyha (Hilal Altınbilek) per averlo aiutato a trovare l'assassina di sua madre Hunkar (Vahide Perçin).

Behice, infatti, si toglierà la vita dopo essere stata smascherata dal ricco imprenditore. Per questo motivo i coniugi Yaman saranno più uniti di prima, mentre Mujgan (Melike İpek Yalova) proverà vergogna e tristezza per quanto accaduto con sua zia. Alla fine Fekeli ordinerà a Fikret di accompagnerà sua nuora a Istanbul, dove poter seppellire Behice in assoluta privacy.

Fekeli non vuole che Mujgan lasci Adana

Nelle prossime puntate di Terra amara, Mujgan sarà determinata a dare una svolta alla sua vita e vorrà ricominciare da zero a Istanbul, dopo lo scandalo provocato dalla sua famiglia a Cukurova. Fikret cercherà di convincere la dottoressa Hekimoglu a rimanere ad Adana, in quanto non sopporterebbe stare lontano da lei.

Fekeli avrà un confronto toccante con sua nuora, appena tornata al ranch. Cercherà di rassicurarla: non deve preoccuparsi di essere additata come la nipote di un'assassina finché lui sarà in vita. Una rassicurazione che si concluderà con un abbraccio toccante.

Fekeli scopre che suo nipote è il fratellastro di Demir

Fikret userà una scusa con Fekeli per compiere un altro passo nella sua vendetta: entrerà nel distributore di latte della famiglia Yaman per sabotare il sistema di stoccaggio e causare così una grande perdita economica per Demir.

Purtroppo non si renderà conto di essere pedinato da Fekeli, così se lo ritroverà davanti.

Lanziano impresario sarà furioso, tanto da chiedere una spiegazione a suo nipote. Così Fikret gli confiderà con le lacrime agli occhi che Adnan Yaman è suo padre. Il fratellastro di Demir ammetterà di essere tornato per vendicare tutto il dolore che sua madre ha sofferto quando sono stati respinti dal marito di Hunkar. Una rivelazione che desterà la sorpresa di Fekeli.