Nuovi colpi di scena attendono gli appassionati di Terra Amara. Manca ormai sempre meno alla messa in onda dei nuovi episodi della soap turca. Sospesa dallo scorso 19 settembre, la serie tornerà in onda a fine novembre, prendendo nel palinsesto di Canale 5 il posto che per anni è stato della serie iberica 'Una Vita', giunta ormai al suo epilogo. Tante saranno le new entry nel cast: tra questi l'arrivo di Fikret sarà fondamentale per lo svolgimento della storyline. Il nuovo personaggio giungerà in paese con uno scopo ben preciso: vendicarsi del clan degli Yaman, colpevole di avergli rovinato l'esistenza.

Il motivo? Fikret è figlio illegittimo di Adnan Yaman, defunto padre di Demir. Come prenderà quest'ultimo la notizia? Sarà per lui una novità?

Fikret, il fratellastro di Demir Yaman

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, che sebbene in pausa momentanea, continua a catalizzare l'attenzione del pubblico. Le news che provengono dalla Turchia si concentrano su un personaggio oggi ancora sconosciuto al pubblico italiano. Si tratta di Fikret Fekeli, il nipote del padrino di Yilmaz, Ali Rahmet. Il giovane non arriverà in paese per puro caso ma avrà al contrario uno scopo ben preciso che animerà ogni sua azione.

Fikret, infatti, sarà a conoscenza di essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman, che quest'ultimo ha sempre tenuto nascosto a tutti senza riconoscerlo.

Il giovane, quindi, cercherà in tutti i modi di vendicarsi per gli stenti vissuti ma nel tentativo di portare avanti il suo progetto avrà modo di interagire sia con Zuleyha Altun che con la dottoressa Mujgan, che a quel punto sarà diventata già la moglie di Yilmaz Akkaya.

Demir e Hunkar sapevano dell'esistenza di Fikret?

La trama si farà così sempre più intricata, visto che a questo punto della narrazione ai telespettatori non sarà più chiaro se Demir e la madre Hunkar scopriranno dell'esistenza di Fikret nel momento in cui questi si presenterà in paese o se al contrario sapevano già che Adnan aveva avuto un figlio nato da una relazione extraconiugale.

Insomma, è evidente che le nuove puntate di Terra amara, che riprenderanno alla fine del prossimo mese, saranno ricche di momenti intensi, legati il più delle volte all'ingresso di nuovi personaggi. Da precisare, però, che così come il cast si rimpolperà con l'arrivo di nuovi protagonisti, altri verranno a mancare.

Per conoscere le prossime novità e quali saranno le mosse di Fikret non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia. Demir si ritroverà al centro di varie vicissitudini: in questo caso, chi avrà la meglio tra lui e Fikret? La risposta arriverà con la messa in onda delle nuove puntate.