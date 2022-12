La serie televisiva turca Terra Amara continua a far vivere delle intense emozioni al pubblico di Canale 5. Gli spoiler su ciò che accadrà nei nuovi episodi raccontano che ci sarà una svolta positiva per la protagonista Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). La fanciulla dopo la morte di Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy), il nipote di Hünkar (Vahide Perçin), si ricongiungerà finalmente con il figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat): a restituirle il piccolo sarà il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Spoiler turchi, Terra amara: Gulten minaccia di porre fine alla sua vita, Demir fa una promessa alla moglie

Nelle prossime puntate in programmazione su Canale 5 entrerà in scena Ercüment, il figlio della sorella di Hunkar, che sin dall’inizio sarà ossessionato da Gülten (Selin Genç). Il parente della famiglia Yaman, quando la domestica si rifiuterà di concedersi a lui, non ci penserà due volte a violentarla. A fermare il perfido uomo ci penserà Yilmaz (Uğur Güneş) con il suo provvidenziale intervento. Dopo che verrà ferito a una spalla, Yilmaz ucciderà Ercument colpendolo con un masso.

Dopo aver assistito alla scena, Hünkar e Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) occulteranno il cadavere di Ercument, mentre Gülten minaccerà di porre fine alla sua esistenza con le sue stesse mani: non vorrà tutti sappiano dell'abuso che ha subito.

Zuleyha sarà stufa di poter vedere il figlio Adnan soltanto per qualche ora al giorno, m ail marito le farà una promessa: si potrà farla ricongiungere con il piccolo soltanto dopo il matrimonio di Yilmaz e Müjgan (Melike İpek Yalova).

Zuleyha affronta Mujgan, il piccolo Adnan torna a casa

Su tutte le furie, Züleyha tenterà ancora una volta di fuggire dalla tenuta.

A ostacolarla ci penserà il marito, causandole l’ennesima crisi. A seguito di un ricovero in ospedale per sottoporsi a qualche controllo medico, Zuleyha affronterà Mujgan: vorrà sapere quando pronuncerà il fatidico sì con Yilmaz. La dottoressa non riuscirà a darle una risposta, anche perché Demir interromperà la loro conversazione.

Successivamente ci sarà un colpo di scena: Demir, a sorpresa, farà ritornare a casa Adnan, e lo farà con la consapevolezza che nel caso dovesse essere ritrovato il corpo senza vita di suo cugino Ercüment, sua moglie accetterebbe di seguirlo a Istanbul per il funerale soltanto accompagnata dal figlio. Infatti, poco dopo, le forze dell’ordine mettere al corrente la famiglia Yaman del decesso improvviso del loro parente.

Sempre dagli spoiler si evince che Yilmaz, dopo aver eliminato Ercüment, verrà operato dal dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) all’oscuro di Mujgan. Fekeli, per non far preoccupare la dottoressa, le farà credere che il suo figlioccio si è recato in Germania per prendere parte a un convegno. Akkaya, dopo essere stato ospitato da Sabahattin, si farà perdonare da Mujgan, regalandole l’abito da sposa.