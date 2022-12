Una rivelazione sarà al centro delle prossime puntate di Terra amara in programma a breve su Canale 5. Gli spoiler turchi dello sceneggiato segnalano che Mujgan Hekimoglu vorrà abbandonare Cukurova quando scoprirà la natura del legame tra Zuleyha Altun e Yilmaz Akkaya.

Terra amara: Mujgan apprende che il suo amato ha avuto una relazione con Zuleyha

Le anticipazioni di Terra Amara inerenti i prossimi appuntamenti svelano che Mujgan scapperà da Cukurova dopo aver fatto una scoperta sul fidanzato.

Tutto avrà inizio nel momento in cui la dottoressa deciderà di sposare Yilmaz nonostante l'opposizione di suo papà.

Quest'ultimo, infatti, le ordinerà di tornare ad Istanbul dopo aver appreso che Akkaya era stato detenuto in carcere con l'accusa di omicidio. La pediatra non esiterà a ripudiare suo papà salvo poi pentirsene. Mujgan, infatti, scoprirà da una sua amica che l'ex meccanico aveva avuto una relazione con Zuleyha. Una rivelazione che non sarà presa bene dalla dottoressa Hekimoglu, la quale gli renderà l'anello di diamanti per poi fuggire ad Ankara da una conoscente. Ma quest'ultima convincerà la pediatra a concedere una seconda chance ad Akkaya. Alla fine, Mujgan accetterà di incontrare l'amato, se qualcosa non andasse storto.

Yilmaz finisce dietro le sbarre

Nei prossimi appuntamenti di Terra amara, Yilmaz avrà una brutta discussione con dei brutti ceffi, che non faranno altro che denigrarlo a causa della sua storia d'amore passata con Zuleyha, ormai sulla bocca di tutti.

Il rivale di Demir, a questo punto, finirà per essere colpito da un colpo di pistola dopo aver sparato a sua volta contro un brutto ceffo. In questo modo, Akkaya salterà l'incontro programmato con Mujgan visto che verrà portato in carcere.

Ali Fekeli, intanto, apparirà molto in ansia per le sorti del figlioccio. Difatti, l'anziano impresario cercherà un modo per tirarlo fuori il prima possibile dal carcere.

In pratica, l'uomo incoraggerà il ferito a deporre a favore del figlioccio. Mujgan, invece, aspetterà l'arrivo dell'amato, inconsapevole che si trovi dietro le sbarre. Per tale ragione, la donna delusa chiederà al direttore della clinica di Cukurova il permesso di trasferirsi in un'altra località, se non accadesse l'imprevisto.

La dottoressa Hekimoglu vuole dare le sue dimissioni

Mujgan si recherà alla direzione ospedaliera per formalizzare le sue dimissioni. Qui, la pediatra udirà alcune persone deriderla per lo scandalo provocato dalla relazione tra Yilmaz e Zuleyha. Ed ecco, che la dottoressa Hekimoglu capirà che è inutile scappare ma deve affrontare il problema. La donna, a questo punto, comunicherà al capo della struttura di aver cambiato idea. Tuttavia, Mujgan non apparirà intenzionata a perdonare l'ex meccanico.