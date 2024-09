Nelle puntate di Endless Love (titolo originale turco Kara Sevda) in onda dal 30 settembre al 5 ottobre 2024, Kemal sposerà a sorpresa Asu Alucahan. Si scoprirà che tutto farà parte di un piano ben congeniato da Kemal per vendicarsi di Emir e della stessa Asu dopo aver scoperto i due sono fratelli. Intanto Soydere farà anche in modo che la notizia del loro legame di parentela venga diffusa dalla stampa.

Kemal scopre che Asu è la sorella di Emir e la sposa per vendicarsi

La nuova settimana di programmazions riprenderà dal momento in cui Kemal comincerà a sospettare che Asu sia in realtà la sorella di Emir.

Per averne conferma chiederà ad Ayhan e Leyla di recuperare il certificato di nascita originale della donna. I due riusciranno nell'impresa e così Kemal scoprirà che Asu è effettivamente figlia di Mujgan. Soydere a questo punto, penserà di tendere una trappola sia ad Asu che al resto della famiglia Kozcuoğlu.

Per prima cosa deciderà di sposare in fretta e furia Alucahan e lo farà non certo per amore, ma perché grazie al matrimonio potrà gestire le quote azionatie della Holding che Galip ha promesso di cedere alla figlia. Ovviamente Asu non sospetterà nulla e sarà al settimo cielo per essere riuscita a sposare l'uomo che ama.

Kemal é il maggior azionista della holding dei Kozcuoğlu: smacco per Emir

L'inganno di Kemal comincerà a venire a galla nel momento in cui Kemal si presenterà al consiglio di amministrazione della società dei Kozcouglu proprio nel giorno in cui Galip annuncerà il suo ritiro e il passaggio delle sue quote ad Asu. Soydere senza tanto girarci intorno, annuncerà di essere lui da ora in poi il maggior azionista della holding, lasciando a bocca aperta tutti i presenti, che erano all'oscuro del suo matrimonio con Asu.

Non contento, Soydere giocherà un altro brutto tiro a Emir, Asu e Galip. Inviterà a cena la sua famiglia per comunicare loro di aver sposato Asu. Durante la serata, i vari telegiornali diffonderanno la notizia che Asu ed Emir sono fratelli e i genitori di Kemal saranno sconcertati, soprattutto Fehime. Asu sarà con le spalle al muro e non potrà più negare l'evidenza.

Continua il successo di Endless Love

Continua il successo di Endless Love che in questi mesi è riuscita a sostituire Terra amara nel cuore dei telespettatori italiani. Testimonianza ne sono i dati di ascolto che fanno di questa dizi turca una delle soap Tv più viste del palinsesto delle tv generaliste.

Gli appuntamenti in daytime riescono a catturare l'attenzione di circa 2 milioni di telespettatori per uno share intorno al 19%. Per tutto il mese di settembre, oltre che in daytime - la serie con Nihan e Kemal e andata in onda anche il venerdì in prima serata.