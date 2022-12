La soap opera di origini turche Terra Amara, continuerà a stupire il pubblico italiano sulla rete ammiraglia Mediaset. Nel corso degli episodi in programmazione tra qualche settimana, la domestica Seher (Ebru Ünlü) sarà sempre più al centro delle trame. La fanciulla prenderà di mira anche Demir Yaman (Murat Ünalmış), dopo essersi gettata tra le braccia del capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat) facendolo entrare in crisi con la moglie Saniye (Selin Yeninci). L’inserviente metterà il suo padrone in una scomoda situazione, visto che lo accuserà di averla violentata quando lo stesso negherà il loro avvicinamento.

Spoiler turchi, Terra amara: Saniye apprende che il marito l’ha tradita, Demir caccia in malo modo Seher

Nelle nuove puntate dello sceneggiato, Saniye non la prenderà per niente bene nell’istante in cui verrà a conoscenza che suo marito Gaffur ha intrapreso una relazione extraconiugale con la domestica Seher. La governante, oltre a picchiare la donna, non vorrà condividere lo stesso letto con il marito. A questo punto, Saniye aggredirà la rivale, finendo per scatenare la reazione della padrona Hunkar (Vahide Perçin). Quest’ultima, decisa a scoprire se davvero Gaffur ha tradito la moglie, spedirà Seher in una mansione in cui Demir trascorrerà la notte con il cugino Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy).

Il marito di Zuleyha (Hilal Altınbilek) dopo aver cenato cadrà in un sonno profondo e, per tale motivo, non potrà accompagnare il parente in un locale notturno.

Il giorno seguente, Yaman si ritroverà senza vestiti nel letto insieme a Seher, che gli dirà di aver fatto l’amore con lui: il nemico di Yilmaz (Uğur Güneş) non ci penserà due volte a cacciare in un brusco modo l’inserviente, che in preda alla disperazione totale si farà riportare nella tenuta dei Yaman.

Hunkar dice una menzogna a Zuleyha, Seher è in dolce attesa

Successivamente Hunkar, non appena Demir negherà di aver avuto dei rapporti intimi con Seher, affronterà la diretta interessata chiedendole delle delucidazioni: quest’ultima punterà il dito contro Yaman, accusandolo addirittura di violenza. A questo punto, la darklady mentirà a Zuleyha, facendole credere che Demir ha schiaffeggiato la domestica per essersi messa alla guida della sua automobile senza il consenso.

Nel contempo Yaman comincerà ad avere dei flashback sulla nottata trascorsa, ricordandosi di aver dormito con Seher con la convinzione che fosse sua moglie. Intanto, quest’ultima rivelerà essere incinta, a quanto pare di Gaffur, e quindi sembrerà aver incastrato appositamente Yaman per far credere che sia lui il padre della creatura che porta in grembo.