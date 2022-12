Si vivranno attimi di paura nel corso delle prossime puntate di Terra Amara in programma tra qualche mese su Canale 5. Le trame dello sceneggiato segnalano che Zuleyha Altun salverà la vita a Mujgan e il figlio Kerem Ali, dopo che i due cadranno nel fiume.

Terra amara, anticipazioni: Yilmaz separa Kerem Ali da sua madre

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le puntate ancora inedite per il pubblico italiano, svelano che Zuleyha sventerà una tragedia.

Tutto inizierà quando Yilmaz deciderà di cacciare Mujgan e Behice dalla sua tenuta. L'uomo reagirà male alla scoperta che sua moglie ha finto una gravidanza con l'intenzione di dividerlo da Zuleyha.

Non contento, non esiterà a separare il piccolo Kerem Ali da sua madre, incapace di perdonarla per ciò che ha fatto. Fekeli, al contrario, non riuscirà ad abbandonare la nuora al suo destino, per questo motivo troverà alla dottoressa Hekimoglu e sua zia una casa di sua proprietà, ma obbligherà a entrambe di non avvicinarsi alla tenuta di Yilmaz.

Mujgan chiede aiuto a Zuleyha per riabbracciare suo figlio

Nelle prossime puntate di Terra amara, Mujgan chiederà al suocero di intercedere con suo marito affinché le faccia vedere suo figlio. Fekeli le assicurerà che troverà un modo per aiutarla, anche se dovrà avere pazienza. L'anziano impresario deciderà di avere un confronto con Yilmaz, dove gli confiderà di non essere riuscito ad abbandonare sua nuora, ma di averle trovato un'abitazione non lontano da Cukurova.

Una rivelazione che non piacerà affatto a Yilmaz, che non capirà il suo gesto.

Nel frattempo Mujgan sarà disperata per l'assenza del figlio. Si recherà alla fabbrica per implorare suo marito di smetterla di punirla e permetterle di stare con Kerem Ali. Yilmaz, però, non vorrà sentire ragioni. Per questo motivo la dottoressa Hekimoglu si introdurrà di nascosto nella camera da letto di Zuleyha con l'intenzione di chiederle aiuto per riabbracciare suo figlio.

Altun mette in salvo la rivale e il bambino caduti nel fiume

Un piano che avrà esito positivo visto che la moglie di Demir si recherà a casa di Yilmaz e convincerà Nazire a farsi consegnare il bambino con una scusa. In questo modo Mujgan riuscirà a rivedere Kerem Ali, ma accadrà un colpo di scena. La dottoressa proverà a scappare con il bambino, una fuga che purtroppo avrà tragiche conseguenze, visto che la moglie di Yilmaz e il suo primogenito scivoleranno nel fiume. Sarà Altun a mettere in salvo il fratellastro di Adnan e la rivale dopo essersi gettata nelle torbide acque.