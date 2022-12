Proseguono le anticipazioni di Terra Amara. Secondo gli spoiler provenienti dalla Turchia, Gaffur tradirà nuovamente Saniye con Seher e la vicenda verrà a galla. A questo punto Saniye non riuscirà a restare calma e aggredirà Seher. La rissa che si scatenerà tra le due domestiche non passerà inosservata agli occhi di Hunkar, che deciderà di intervenire e placherà gli animi delle sue dipendenti. La situazione, però, avrà dei risvolti inaspettati, visto che Seher comincerà a stare male, riportando dei sintomi riconducibili a una possibile gravidanza.

Saniye scopre il nuovo tradimento del marito

Si fanno interessanti le anticipazioni di Terra amara. Seguendo la trama della soap turca, Saniye soffrirà moltissimo quando scoprirà che il marito l'ha tradita con Seher. Per evitare inutili pettegolezzi, la domestica cercherà di mantenere la calma, ma relegherà il marito a dormire sul divano. Sentendosi rifiutato per più giorni, il capomastro finirà per cadere di nuovo tra le braccia di Seher, ma anche stavolta il tradimento verrà presto a galla, visto che Fadik vedrà la coppia clandestina nel granaio.

Proprio Fadik scatenerà una rissa tra Seher e Saniye. Quando quest'ultima prenderà in giro la domestica per come si è truccata per fare colpo su Ercument, il cugino di Demir appena giunto nella villa, Fadik si vendicherà invitando la donna a pensare ai suoi problemi, visto che il marito è caduto di nuovo in tentazione con la bambinaia di Adnan.

L'ira di Saniye sarà incontrollabile.

Seher inizia ad avere le nausee

Non appena vedrà Seher, Saniye non esiterà a scontrarsi con lei insultandola e perfino venendo alle mani. Il rumore che si creerà nelle cucine indispettirà Hunkar, che molto innervosita chiederà spiegazioni su cosa stia succedendo. Saniye rivelerà alla padrona che Fadik le ha spifferato del tradimento di Gaffur e Seher ai suoi danni.

Fadik, preoccupata per le ritorsioni di Gaffur che le lancerà brutte occhiate, negherà tutto, così Hunkar ordinerà a tutti i dipendenti di rimettersi subito a lavoro come se nulla fosse successo, minacciandoli di licenziarli se non le avessero dato ascolto.

Gaffur e Seher riusciranno anche questa volta a mantenere il proprio lavoro, ma ben presto si presenterà un nuovo problema.

Seher comincerà ad accusare delle forti nausee, soprattutto quando sentirà gli odori del cibo. La domestica sarà in dolce attesa dopo i ripetuti incontri amorosi con Gaffur o il problema di salute sarà legato a un altro fattore? Per scoprirlo bisogna attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara, ma si preannunciano momenti di particolare tensione visto che nelle macchinazioni di Seher sarà incluso anche Demir Yaman.