Appassiona sempre di più la serie televisiva turca Terra Amara, che occupa il palinsesto di Canale 5 dal lunedì al sabato. Nel corso dei nuovi episodi che i telespettatori vedranno tra qualche settimana, Demir Yaman (Murat Ünalmış) sarà di nuovo a piede libero dopo aver fatto ancora una volta i conti con la giustizia. A intercedere in suo favore, a sorpresa, sarà il nemico Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) con una falsa testimonianza alla polizia.

Spoiler turchi, Terra amara: Demir finisce in prigione dopo aver ferito Yilmaz

Nelle prossime puntate dello sceneggiato in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset, Zuleyha (Hilal Altınbilek) se ne andrà via dalla tenuta Yaman dopo aver smascherato il marito, in quanto verrà a conoscenza del fatto che ha sabotato l’automobile di Yilmaz, in cui lei e Mujgan (Melike Ipek Yalova) hanno rischiato la vita a causa di un incidente.

Altun chiederà aiuto al suo ex, ma questa cosa causerà l'impensabile. Yilmaz, infatti, finirà in ospedale d’urgenza dopo aver ricevuto uno sparo alla schiena da Demir durante uno scontro a fuoco. A operare Akkaya saranno la sua fidanzata Mujgan, il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) e un’altra dottoressa. Lo faranno in gran segreto, senza mettere al corrente le forze dell’ordine della sparatoria. Fekeli dirà a Hunkar (Vahide Perçin) che sarà il suo figlioccio a decidere, non appena si riprenderà, se sia il caso di denunciare Demir.

La situazione per Yaman prenderà una brutta piega, dato che si vedrà costretto a mettere piede in commissariato per essere sottoposto a un interrogatorio. A causa dell’assenza di Yilmaz e Fekeli, il procuratore preferirà chiudere in cella Yaman.

Quest’ultimo chiederà al capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat) di non far sapere a sua madre Hunkar (Vahide Perçin) che si trova in prigione.

Fekeli fa una falsa testimonianza, Yaman apprende che Zuleyha si trova in un istituto psichiatrico

A far apprendere alla dark lady dell’arresto del figlio sarà Fekeli, nell’istante in cui al comando di polizia confermerà la versione del nemico assicurando che non c’è stata nessuna sparatoria tra lo stesso e Yilmaz.

Grazie alla falsa testimonianza del vecchio amore di sua madre, Demir tornerà in libertà. Quest’ultimo non farà i salti di gioia quando verrà a conoscenza che a favorire la sua scarcerazione è stato il suo nemico.

Yaman, però, avrà altro a cui pensare, dato che perderà le staffe non appena scoprirà che Zuleyha viene ricoverata in un istituto psichiatrico da sua madre, dopo che la ragazza ha tentato di mettere fine alla sua esistenza. Hunkar non farà nulla per far ricongiungere il figlio con la moglie, infatti non gli rivelerà in quale struttura si trova.