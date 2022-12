Perché é importante

Dopo l'addio a Uomini e donne, Ida Platano si prepara a tornare in studio assieme al suo fidanzato Alessandro, pronta ad affrontare anche un nuovo confronto diretto con il suo ex Riccardo Guarnieri.

Spazio anche alle vicende di Pinuccia che, nel corso delle prossime puntate, si renderà protagonista di un episodio che desterà non poche preoccupazioni in studio.

Cosa è successo nelle puntate precedenti

Gli ultimi appuntamenti di questa stagione del talk show di Canale 5 sono stati caratterizzati dall'addio di Ida Platano: la dama siciliana ha fatto la sua scelta, uscendo di scena dal parterre del trono over assieme ad Alessandro.

Riccardo non ha proferito parola ed ha assistito in silenzio all'addio della sua ex fidanzata al cast del talk show di Maria De Filippi.

In studio non sono mancate neppure le consuete discussioni tra Pinuccia e Tina, costantemente ai ferri corti.

Anticipazioni Uomini e donne

Le nuove anticipazioni di Uomini e donne di questa stagione, rivelano che ben presto il pubblico assisterà al ritorno in studio di Ida e Alessandro.

I due avranno modo di raccontare cosa è successo fuori dallo studio durante queste prime settimane d'amore trascorse insieme e non mancherà un confronto diretto con Riccardo Guarnieri.

Il motivo? Il cavaliere pugliese, subito dopo la registrazione della scelta, ha contatto Ida Platano, inviandole dei messaggi che hanno scatenato la reazione negativa di Alessandro Vicinanza.

Spazio anche alle vicende di Pinuccia: le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che la dama di Vigevano, dopo l'ennesimo scontro verbale con Tina, Pinuccia finge di svenire in studio.

Pinuccia si stenderà al suolo, facendo credere di essere svenuta, ma si tratterà solo di uno "scherzo" di cattivo gusto che farà preoccupare anche la padrona di casa di Uomini e donne.

I video dai social

Intanto, sui social, tengono banco le vicende di Riccardo Guarnieri che, dopo l'addio di Ida, si è riavvicinato alla sua ex conoscente Gloria. In seguito, dopo che Riccardo ha chiuso con Gloria si è avvicinato alla dama Roberta Di Padua.

Le reazioni della rete

I fan del talk show, però, sembrano non credere nella buonafede di Riccardo e in tanti sostengono che queste nuove frequentazioni non daranno i frutti sperati perché, in fondo, sarebbe ancora "cotto" di Ida.

"Riccardo, un uomo il cui cervello sarebbe completamente da ribaltare", ha scritto un fan dopo aver visto le ultime vicende del cavaliere in tv.

"Riccardo è diventato insostenibile", scrive ancora un altro spettatore di Uomini e donne.

"Riccardo non ha le idee chiare perché a lui interessa ancora Ida", ha sentenziato un altro commentatore e fan social.

Tutto quello che devi sapere su Uomini e donne

Lo stop natalizio di U&D

I fan della trasmissione di Maria De Filippi dovranno prepararsi ad uno stop natalizio di Uomini e Donne che sarà in vigore da metà dicembre. Il talk show risulta sospeso dal palinsesto di Canale 5 durante le settimane "clou" del Natale, salvo poi tornare in onda regolarmente da gennaio 2023.

Tina dubita su Ida e Alessandro

Intanto, Tina Cipollari continua ad avere dei sospetti sulla coppia Ida-Alessandro: l'opinionista sostiene che questa coppia non durerà a lungo, tanto da ipotizzare che potrebbero lasciarsi nel giro di venti giorni.

Isabella spara a zero su Gemma

Torna all'attacco anche l'ex dama Isabella Ricci che, in una nuova intervista al settimanale "Nuovo", ha sparato a zero contro Gemma Galgani. Il motivo? Isabella ha definito la sua nemica una donna "tutta rifatta", interessata alla chirurgia solo per far breccia su cavalieri giovani.