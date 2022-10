Torneranno in onda a partire dal 14 novembre le nuove puntate di Terra Amara. La soap turca, che è stata sospesa lo scorso 19 settembre per lasciare lo spazio in palinsesto a Uomini e Donne, prenderà il posto della serie iberica Una Vita, che chiuderà i battenti con l'ultima puntata durante la giornata del 12 novembre. I telespettatori affezionati di Terra Amara potranno nuovamente assistere a numerosi colpi di scena, molti dei quali saranno purtroppo legati alla morte di molti dei personaggi presenti sul set fin dall'esordio della serie. Così, dopo Hunkar, Yilmaz e Demir, anche Fekeli perderà la vita.

Il padrino di Akkaya verrà ucciso. ma la sua morte verrà fatta passare come un decesso per cause naturali. In questo tragico evento sarà implicato Abdulkadir, un uomo che giungerà presto in paese.

La triste fine di Fekeli

Sebbene le nuove puntate di Terra amara saranno dense di momenti di romanticismo, come ad esempio il matrimonio di Yilmaz e Mujgan, tanti saranno anche i momenti "dark", con le morti di personaggi amati delle serie. Dopo aver perso l'amata Hunkar e anche il figlioccio Yilmaz, un triste destino attenderà anche Fekeli, che in più di un'occasione si è rivelato fondamentale per evitare situazioni tragiche.

La morte di Fekeli, che abbandonerà Terra amara prima della sua conclusione, sarà avvolta del mistero e avrà dei tratti macabri così come quella di Demir, il cui corpo verrà nascosto all'interno di una cella frigorifera per lungo tempo.

Infatti il padrino di Yilmaz verrà eliminato con una siringa avvelenata in modo tale da far passare l'uccisione come un infarto e quindi una causa naturale.

L'arrivo in paese di Abdulkadir

A essere invischiato in questo sordido piano sarà Abdulkadir Keskin, una new entry del cast a cui darà il volto l'attore turco Erkan Bektas.

Il personaggio dai tratti oscuri e malefici sarà implicato in più di uno dei delitti che si verificheranno in paese. Per sapere di più sulle intenzioni del perfido Abdulkadir, e dei motivi che lo spingeranno a compiere azioni tanto efferate e riprovevoli, non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.

Tra uscite di scena e nuovi arrivi il pubblico di Canale 5 non avrà certo di che annoiarsi: la soap ha già ampiamente conquistato il cuore degli italiani che resteranno orfani Una Vita, la telenovela che in sette anni di messa in onda ha ottenuto un ottimo riscontro a livello di auditel.