Terra Amara continua ad andare in onda su Canale 5 con i suoi colpi di scena. Tante le novità in arrivo nel corso delle puntate che andranno in onda dal 19 al 14 dicembre. La dottoressa Mujgan verrà rapita poco prima di arrivare a un appuntamento con Yilmaz. Demir tornerà su i suoi passi: dopo essere andato via da casa di Hunkar e aver intrapreso le trattative per comprare una casa nuova, il giovane Yaman deciderà di tornare nuovamente dalla madre. La reazione della donna al ritorno del figlio non sarà però delle migliori.

Spoiler Terra Amara dal 19 al 24 dicembre: Yilmaz salva Mujgan

Yilmaz e Mujgan avranno un appuntamento per l'ora di cena. La dottoressa, però, non si presenterà, in quanto verrà ingannata da due uomini che le chiederanno di prestare delle cure mediche per un parto imminente. La donna, invece, verrà trascinata all'interno di una cava. Nonostante la caduta da cavallo, Hunkar non subirà gravi conseguenze. Fekeli, in pensiero per la matriarca Yaman, si presenterà in villa per farle visita. Il padrino di Yilmaz dovrà però lasciare la villa in tempi brevi, in quanto la notizia del rapimento di Mujgan giungerà alle sue orecchie.

Fortunatamente Yilmaz riuscirà a salvare la sua amata, che trascorrerà la notte a casa sua.

Il giovane Akkaya chiederà poi la mano di Mujgan, ma questa rifiuterà la proposta di matrimonio nonostante l'amore che prova per Yilmaz. Fekeli, invece, prometterà a Hunkar di non volersi vendicare nei riguardi di suoi figlio.

Trame Terra Amara al 24 dicembre: Demir torna a casa

Hunkar sarà furiosa con Demir per tutte le sue malefatte.

Yaman deciderà però di far ritorno in villa con moglie e figlio. Se da un lato Gaffur sarà entusiasta di questo ritorno, lo stesso non si potrà dire di Hunkar, che non vorrà riaccogliere il figlio in casa. Inaspettatamente Azize riuscirà a riportare la calma in famiglia. La moglie di Cengaver sarà molto preoccupata per i problemi economici del marito.

Inoltre non sarà convinta che l'affare tra suo marito e Demir possa andare a buon fine. A complicare le cose ci sarà l'arrivo del fratello di Nihal, che chiederà dei soldi alla sorella.

La moglie di Cengaver chiederà aiuto all'amica Zuleyha, che le dirà però di non poter fare nulla per lei. Nihal scatenerà tutta la sua rabbia contro la madre di Adnan, dicendole di essere a conoscenza della sua relazione con Yilmaz. A Zuleyha sembrerà di essere finita in un ricatto e inizierà a non fidarsi più dell'amica.

Yilmaz prenderà la decisione di rivelare il suo passato a Mujgan. Poco prima che lo faccia, però, il padre della dottoressa si presenterà davanti ad Akkaya accusandolo di essere un assassino.