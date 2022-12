Al centro della scena nell’episodio della serie televisiva di origini turche Terra Amara in programmazione sul piccolo schermo il 19 dicembre 2022, non ci sarà soltanto la storia d’amore tra Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova), che verrà rapita da due brutti ceffi proprio quando il suo fidanzato sarà in procinto di farle una proposta di matrimonio. La signora Hunkar Yaman (Vahide Perçin), cadrà dalla sella di un cavallo finendo per procurarsi una leggera ferita a una spalla: Demir (Murat Ünalmış), non appena rintraccerà la madre, la porterà subito in ospedale nonostante i precedenti dissapori.

Anticipazioni Terra amara, del 19 dicembre: Mujgan viene ingannata da due uomini

Nella puntata che i telespettatori italiani avranno modo di seguire su Canale 5 lunedì 19 dicembre nella consueta fascia pomeridiana, Yilmaz inviterà Mujgan a cena seguendo il consiglio del padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) di mettere a tacere i pettegolezzi sui loro incontri e chiedendole di sposarlo: a sorpresa la dottoressa non si presenterà all’appuntamento di Akkkaya a causa di due uomini, che la inganneranno facendole credere di aver bisogno di lei per aiutare una parente a partorire con un travaglio avvenuto con anticipo.

In realtà gli individui in questione si riveleranno essere dei veri e propri criminali, dato che porteranno la dottoressa in un capanno abbandonato in cui nasconderanno il loro amico, ferito poco prima da un colpo di pistola in una sparatoria, e che dovrà essere operato d’urgenza per scampare alla morte.

Hunkar cade dal cavallo, Fekeli si precipita di corsa a villa Yaman

Intanto Hunkar, pur avendo avuto un incidente a cavallo, non avrà delle condizioni di salute preoccupanti, dato che non riporterà gravi danni: nonostante ciò, tutti i familiari della darklady dello sceneggiato non nasconderanno la propria preoccupazione, soprattutto il figlio Demir.

A precipitarsi alla villa Yaman in fretta però sarà Fekeli, il vecchio amore della madre di Yaman, che non appena verrà a conoscenza di una brutta notizia non avrà altra scelta oltre a quella di andarsene via.

Puntate dal 12 al 17 dicembre: pettegolezzi su Yilmaz e Mujgan, la scomparsa di Azize

Negli episodi da lunedì 12 a sabato 17 dicembre Yilmaz, grazie a Mujgan, chiederà scusa a Fekeli per aver capito che ha fatto bene ad assicurare alla giustizia il vero assassino di Sait (Alp Özgür Yaşin), favorendo la scarcerazione di Demir.

Zuleyha (Hilal Altınbilek) verrà provocata da Nihal (Ebru Aytemur), non appena in città inizieranno a circolare dei pettegolezzi sulla relazione tra Akkaya e la dottoressa.

Demir manifesterà l’intenzione di costruire un villa, per andarci a vivere con la moglie e il piccolo Adnan. Gulten (Selin Genç) verrà cacciata in un modo brusco da Hunkar per aver aiutato Saniye (Selin Yeninci) in cucina, venendo subito sostituita da Seher (Ebru Ünlü). L’anziana Azize (Serpil Tamur) desterà parecchia preoccupazione con la sua scomparsa improvvisa: a ritrovare la donna sarà Fekeli, a cui rivelerà che sua figlia Hunkar in passato in realtà non voleva sposare Adnan poiché amava lui. A riportare la nonnina a casa sana e salva sarà proprio il padrino di Yilmaz, mentre Demir penserà di rimettere piede alla tenuta.