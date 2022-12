Interessanti novità avverranno nelle puntate di Terra amara in onda dal 12 al 17 dicembre su Canale 5. Gli spoiler della serie tv turca segnalano che Yilmaz Akkaya si riconcilierà con Ali Fekeli mentre Demir Yaman cambierà idea sul suo trasferimento.

Terra amara, anticipazioni: Yilmaz chiede perdono a Fekeli

Le anticipazioni di Terra Amara sui prossimi appuntamenti segnalano che la relazione tra Mujgan e Yilmaz proseguirà con il vento in poppa. A tal proposito, il protagonista imparerà una lezione importantissima per la sua vita grazie al giuramento di Ippocrate.

L'uomo, infatti, chiederà perdono al padrino Fekeli e prenderà le parti di Demir da alcuni pettegolezzi messi in giro da alcuni impresari. Dall'altra parte, Yaman e Cengaver prenderanno in giro Yilmaz, il quale chiederà perdono a Mujgan per il suo atteggiamento manesco. A tal proposito, in tutta Acacias 38 inizieranno a girare pettegolezzi sulle loro uscite.

Intanto, Demir svelerà alla moglie di voler progettare una tenuta, dove trasferirsi insieme al resto dei famigliari e lasciare così il ranch Yaman. Una scelta che però non andrà a genio ad Hunkar, la quale vorrà evitare la cosa a tutti i costi.

Gulten allontanata dalla tenuta

Nei nuovi appuntamenti di Terra amara, pianificherà una strategia all'oscuro di Hunkar con il quale ha intenzione di prendere la gestione del ranch.

Gulten, nel frattempo, verrà allontanata dalla tenuta quando verrà beccata dalla padrona ad aiutare la cognata nelle cucine. Non contenta, la signora Yaman deciderà di affidare il posto di Taskin a Seher.

Demir e Cengaver, nel contempo, saranno sempre più propensi di realizzare un' importante industria, con la quale battere la concorrenza.

Inoltre, il marito di Zuleyha non apparirà per nulla intenzionato a far ritorno a casa, sebbene sua madre provi a convincerlo con scarsi risultati. Hunkar, a questo punto, sarà costretta a prendere il comando dell'immenso ranch, cosa che porterà Gaffur a lamentarsi del troppo lavoro.

Demir non vuole più andarsene dalla tenuta

Allo stesso tempo, Zuleyha vedrà il suo ex fidanzato picchiare un uomo per difendere Mujgan. Un fatto che arriverà alle orecchie di Fekeli, il quale suggerirà al figlioccio di svelare a tutti quanti di stare insieme alla pediatra al fine di evitare i pettegolezzi in giro.

Nel frattempo, Azize farà perdere le proprie tracce, tanto che Gaffur sarà costretto a chiedere l'aiuto di Demir. Ben presto, la signora verrà ritrovata da Fekeli, a cui confiderà che sua figlia non voleva maritare Adnan poiché amava lui. Sentita tale confessione, l'anziano impresario deciderà di riportare Azize a casa. Infine Demir non sembrerà più propenso ad andarsene dalla tenuta per restare accanto alla madre e alla nonna.