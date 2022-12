Le condizioni di salute di Yilmaz peggioreranno in maniera considerevole nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. I danni subiti a causa del tragico incidente stradale che l'ha visto coinvolto saranno più gravi del previsto. Il giovane si renderà conto che avrà i minuti contati, così dirà addio al suo amore di sempre: Züleyha.

L'addio di Yilmaz

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Züleyha dovrà affrontare uno dei periodi più duri della sua esistenza. Nel momento in cui si apprestava a condividere la sua vita con Yilmaz, quest'ultimo ha avuto un grave incidente stradale.

Nonostante Demir abbia salvato la vita a Yilmaz portandolo fuori dal veicolo prima che saltasse in aria, la situazione si rivelerà più grave del previsto.

Züleyha gli starà sempre vicino e al suo fianco avrà Demir pronto a sostenerla. Yilmaz sembrerà fare qualche miglioramento, si risveglierà dal coma e sarà proprio la giovane a rendersi conto della cosa. Il dottore lo visiterà e darà a tutti una bella notizia: Yilmaz è fuori pericolo e lentamente si potrà riprendere del tutto.

Yilmaz si rende conto che sta per morire

Nonostante ciò, Züleyha non lascerà Yilmaz solo nemmeno un attimo, rimarrà con lui anche la notte. Insieme ricorderanno i momenti che hanno trascorso insieme e faranno dei progetti: appena uscirà dall'ospedale prenderanno il piccolo Adnan e andranno a vivere nella casa dei loro sogni.

Nonostante il medico gli abbia dato buone speranze di vita, Yilmaz non si sentirà proprio bene, così deciderà di trascorrere del tempo con i suoi cari. Starà insieme ai figli, a Müjgan, ma anche Demir e Fekeli, e proprio da questi ultimi due si farà promettere che si prenderanno cura dei suoi figli e delle due donne della sua vita, nel caso dovesse andarsene via per sempre.

Le condizioni di salute di Yilmaz si aggravano

Le condizioni di salute di Yilmaz peggioreranno improvvisamente. L'incidente gli ha recato troppi danni fisici e il suo fisico è molto debole perché ha perso tanto sangue. Il ragazzo capirà che non gli resta tanto tempo da vivere così, prima di andarsene via per sempre, chiederà a Züleyha di prendersi cura del piccolo Adnan.

Züleyha lo spronerà a non pensare al peggio, e che quella che sta vivendo è solo una crisi passeggera e che presto si riprenderà, ma purtroppo non sarà così. Il respiro di Yilmaz sarà sempre più debole, ma gli consentirà di dare il suo addio a Züleyha: "Ti amerò per sempre, ti amerò fino al mio ultimo respiro".

Saranno queste le ultime parole che Yilmaz rivolgerà all'amore della sua vita. Züleyha non crederà a ciò che sta accadendo davanti ai suoi occhi, ma purtroppo sarà così: il cuore di Yilmaz smetterà di battere per sempre [VIDEO].