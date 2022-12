Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 sulla terza rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera creata da Wayne Doyle, in merito agli episodi che andranno in onda martedì 3 e mercoledì 4 gennaio, raccontano che Alberto Palladini verrà a conoscenza che Niko Poggi ha cominciato a occuparsi del tesoro appartenuto alla famiglia di Lia Longhi. L'inserviente, al contempo, escogiterà un modo per manipolare Diego Giordano al fine di mettere le mani sul bottino. Nunzio Cammarota avrà un confronto con Alice Pergolesi.

Il rapporto coniugale tra Viola Bruni ed Eugenio Nicotera sembrerà essere agli sgoccioli, mentre Clara Curcio non saprà se credere a Diego o Alberto. Mariella Altieri proporrà alla nipote Speranza una soluzione per contrastare l'intraprendenza di Micaela Cirillo nei riguardi di Samuel Picirillo.

Alberto scoprirà che Niko ha iniziato a occuparsi del tesoro familiare di Lia

Gli spoiler di Un posto al sole per le puntate che saranno trasmesse martedì 3 e mercoledì 4 gennaio svelano che l'intricata questione legata al tesoro appartenuto alla famiglia Longhi entrerà ancora più nel vivo, con Alberto che scoprirà che l'avvocato Niko ha cominciato a occuparsi di tale vicenda.

Allo stesso tempo, Lia non mollerà di un millimetro la sua voglia di impossessarsi dei gioielli della sua famiglia, quindi deciderà di mettere in atto una strategia manipolatrice per far sì che Diego l'aiuti indirettamente a mettere le mani sull'agognato tesoro.

Nunzio si convincerà che sia tutto risolto dopo aver avuto un confronto con Alice

Le anticipazioni della soap opera per gli episodi che andranno in onda il 3 e 4 gennaio su Rai 3 riportano che Nunzio ha rischiato che Chiara scoprisse il suo adulterio, così deciderà di avere un dialogo chiarificatore con Alice, al termine del quale crederà che tutto si sia risolto per il meglio.

Cerruti, successivamente, rimarrà sgomento scoprendo che dietro il nickname di "Bufalotto sensibile" si nasconde Castrese Altieri.

Clara non saprà se credere ad Alberto o a Diego

Le trame dello sceneggiato per le puntate del 3 e 4 gennaio raccontano che il matrimonio tra Eugenio e Viola sembrerà avviarsi verso il capolinea, con la maestra e Damiano che si riscopriranno sempre più vicini.

Clara, al contempo, si troverà da una parte il giovane Palladini che le assicurerà di non aver rubato nulla e dall'altra parte avrà un appello disperato di Giordano junior. Quale strada imboccare in tale bivio sarà un enigma di difficile risoluzione per Curcio.

L'intraprendenza di Micaela nei confronti di Samuel, in ultimo, farà storcere il naso sia a Mariella che a Speranza. A fronte di ciò la vigilessa deciderà di fornire alla nipote una soluzione per allontanare la gemella Cirillo dalla sua dolce metà.