L'episodio di Un posto al sole andato in onda mercoledì 7 dicembre, ha introdotto l'utilizzo del "linguaggio" corsivo all'interno del daily drama partenopeo. La sequenza in cui Alice parla nella particolare modalità che ha spopolato su Tik Tok ha generato diversi commenti ironici sui social. In particolare lo "scontro generazionale" tra Marina e sua nipote ha offerto alcuni spunti di riflessione. La lite ha quasi messo in secondo piano il colpo di scena finale, che ha visto Alice e Nunzio scambiarsi un bacio.

Un posto al sole: Alice parla in corsivo

Il linguaggio corsivo è diventato popolare in estate grazie all'influencer Elisa Esposito. Va detto che al momento non è esattamente al top della sua popolarità, ma Upas per quanto molto attento all'attualità non può dare una fotografia in tempo reale dei trend, considerata anche la velocità di alcune mode passeggere.

In ogni caso nella puntata del 7 dicembre Alice (Fabiola Balestriere) ha avuto modo di sfoggiare il suo corsivo parlando ai suoi follower di Instachain. La scena, volutamente cringe, è diventata uno degli argomenti più discussi dai fan di Un posto al sole, sui social. Nella breve sequenza, la ragazza ha salutato le persone che la seguono con questo particolare linguaggio, ma proprio in quel momento sono rientrati a casa Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano).

La lite tra Marina e sua nipote: 'Passi giornate intere a fare dei video'

Questo siparietto ha portato Marina e Alice a scontrarsi su un tema attuale quale il ruolo dell'influenze e le prospettive reali che questo può dare in ambito lavorativo. L'imprenditrice ha liquidato l'atteggiamento di Alice, con queste parole: "Io vedo che passi giornate intere a fare dei video in cui parli come una scema", ma Alice le ha saputo tenerle testa, ricordandole che l'imprenditrice non ha fatto carriera esattamente grazie allo studio.

Intanto nel finale di puntata è stato mostrato un bacio tra Alice e Nunzio che avrà sicuramente un forte impatto sulle trame future.

I commenti dei fan: 'Cosa abbiamo fatto di male?'

La sequenza in cui Alice ha parlato in corsivo ha generato molti commenti fra gli spettatori.

Questi alcuni tra i commenti: "Cosa abbiamo fatto di male per meritarci l'odiosa Alice che parla in corsivo?", "Marina contro il corsivo voce del popolo ", "Pensavo di aver visto tutto, ma il corsivo a Upas non ci volevo credere" e "Ci mancava solo Alice che parlava in corsivo".