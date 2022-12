Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia si concentrano sulla coppia formata da Yilmaz e Mujgan. Nelle prossime puntate della soap, Akkaya farà di tutto per conquistare il cuore della dottoressa, anche se in realtà non smetterà di pensare a Zuleyha, fatto che non sfuggirà allo sguardo attento del padrino Fekeli. La dottoressa stessa si renderà conto dell'interesse che il suo fidanzato prova ancora per la ex e cercherà di interrompere il fidanzamento, decidendo di partire per l'America con la madre. Yilmaz, però, riuscirà a fermarla in tempo e le giurerà amore.

Mujgan vuole partire con la madre Sevil

Yilmaz dopo uno scontro a fuoco con Demir resterà ferito alla schiena e dovrà essere operato d'urgenza, restando poi in uno stato di semi-incoscienza. Al suo capezzale ci sarà Mujgan alla quale non sfuggirà che il suo promesso sposo continuerà a pronunciare il nome di Zuleyha invece che il suo. La dottoressa, allora, sostenuta in questo caso dai genitori che non hanno mai visto di buon occhio il suo fidanzamento con un ex galeotto, deciderà di lasciare Yilmaz e di partire con la madre per gli Stati Uniti. Akkaya però non si darà per vinto e andrà in aeroporto con Fekeli nonostante sia passato pochissimo tempo dalla sua delicata operazione.

Dopo essersi scontrato con la suocera Sevil che lo apostroferà con l'appellativo di "assassino", Yilmaz riuscirà a convincere Mujgan a restare con lui e a seguirlo in paese.

La dottoressa ancora una volta si lascerà convincere e litigherà a sua volta con la madre accusandola di non essersi mai resa veramente cura di lei.

Yilmaz continua a pensare a Zuleyha

Nonostante abbia deciso di stare con Mujgan, Yilmaz continuerà a pensare a Zuleyha, ricordando quando la donna è corsa a chiedere aiuto dopo aver scoperto che era stato Demir a sabotare l'auto con Zuleyha e Mujgan hanno avuto l'incidente.

Fekeli, a questo punto, spingerà il figlioccio a riflettere bene prima di sposare la dottoressa, visto che nei suoi pensieri c'è ancora la giovane Altun, la quale nel frattemp Zuleyha sarà rinchiusa in manicomio dalla suocera Hunkar.

Yilmaz non si lascerà convincere dai consigli del padrino e anzi giurerà a Mujgan che non la lascerà mai. La dottoressa lo inviterà però a non fare promesse che non potrà mantenere, visto che la vita è imprevedibile: insomma, la donna lascerà intendere che non si fida pienamente del fidanzato.